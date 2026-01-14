Robles contesta a Feijóo que "no sabe nada" de defensa y no la use para sacar rédito

La ministra de Defensa, Margarita Robles, preside el acto de imposición de condecoraciones con motivo de la DANA 2024, a 14 de enero de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha replicado este miércoles al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "le falta conocimiento" sobre la situación internacional y "no sabe nada" de la política de defensa española y, por tanto, no la use para sacar rédito político.

El presidente, Pedro Sánchez, y Feijóo se reúnen el lunes en La Moncloa para abordar el eventual despliegue de tropas españolas en una misión de mantenimiento en Ucrania una vez acabe la guerra, pero el 'popular' tiene la pretensión de ampliar los temas sobre la mesa y abordar la política de seguridad y defensa en general.

En declaraciones a los medios en el Cuartel General del Ejército de Tierra, Robles se ha declarado "sorprendida" por la intención de Feijóo porque el Gobierno de Sánchez ha expuesto en las Cortes la política de seguridad y defensa en estos siete años de mandato, según ha dicho.

"Todo el mundo sabe cuál es la estrategia de defensa", ha incidido la titular de la cartera de Defensa. "España es un aliado fiable, responsable, serio, plenamente integrado" en los esquemas internacionales, ha resumido.

Ha ejemplificado sus palabras recordando que España participa en casi una veintena de misiones internacionales con cerca de 4.000 militares desplegados. Además, ha aludido a la inversión en defensa que ha permitido a España destinar el 2% de su PIB a seguridad y defensa.

Por lo tanto, Robles cree que a Feijóo "le falta conocimiento" sobre la situación internacional, "no sabe nada del tema de seguridad y defensa" y, en general, "desconoce" el desempeño de España en esta materia. "No sabe que cada mes o dos meses nos reunimos con la OTAN o con la UE, con políticas de Estado y nunca ha habido una utilización política de nuestras Fuerzas Armadas", ha añadido.

Así, la ministra ha aprovechado para pedir al líder de la oposición que se enorgullezca de las Fuerzas Armadas, de la industria de defensa y ponga en valor el trabajo de todos en esta materia. "Creo que es bueno que un jefe de la oposición conozca la seguridad y la defensa y no quiera utilizarla políticamente con una falta de conocimientos que, como todo el mundo ve, es evidente", ha rematado.