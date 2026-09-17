Robles urge a la OTAN a asumir en el flanco sur el mismo compromiso que en el este e insiste: "Ceuta es España"

1118031.1.260.149.20260917205319 La ministra de Defensa, Margarita Robles, interviene durante la III edición de 'Diálogos para la Seguridad', en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), a 17 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha urgido este jueves a la OTAN a asumir en la frontera sur de la Alianza el mismo compromiso que en el flanco este, y ha incidido en que Ceuta y Melilla son "una parte de España y la mejor España".

En la clausura de la jornada 'Diálogos para la seguridad', organizada por 'El País' en el CESEDEN, en Madrid, la ministra ha trasladado la "enorme" preocupación del Gobierno por la situación de África, y ha puesto el foco en el desarrollo e incremento del integrismo terrorista y la amenaza que supone la penetración de Rusia en la región, aunque no ha mencionado la inmigración.

"España siempre ha hablado y ha apostado por la OTAN 360 porque lo que ocurre en el flanco este es fundamental, pero queremos ese compromiso en el flanco sur", ha indicado la titular de la cartera de Defensa.

En otro punto de su intervención, ha urgido a "sentirse orgullosos" de España, al que ha definido como "un gran país, con unas instituciones que funcionan y con un pueblo solidario y comprometido". "Cuando una parte, como es el caso de Ceuta, sufre, sufrimos todos, porque Ceuta y Melilla son nuestra España, la mejor España", ha subrayado. En esta línea, ha garantizado que las Fuerzas Armadas "van a estar siempre ahí, apoyando los valores de convivencia" de las dos ciudades autónomas.

Durante su discurso, la ministra ha defendido el incremento del gasto en defensa, que repercute positivamente en la seguridad y la defensa y en la creación de empleo, y ha reiterado su "orgullo" por las Fuerzas Armadas españolas, "modernas y preparadas" y desplegadas en varias misiones internacionales bajo paraguas OTAN, UE y ONU. También, ha reflexionado sobre el contexto internacional, con el foco puesto en que la guerra de Ucrania ya está en su quinto año y el deterioro de la situación en Oriente Próximo.