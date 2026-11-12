IE University inaugura el IE Hub for Leadership and Innovation in Azerbaijan - IE UNIVERSITY

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

IE University ha inaugurado el IE Hub for Leadership and Innovation en Azerbaijan, con el objetivo de fortalecer las relaciones corporativas, apoyar el desarrollo del talento, reforzar el ecosistema emprendedor e innovador en Azerbaiyán, y tener impacto en Asia Central.

Ubicado en la Universidad ADA en Bakú, el IE Hub for Leadership and Innovation in Azerbaijan cuenta con el respaldo de PASHA Holding, SOCAR, el Ministerio de Ciencia y Educación y el Ministerio de Economía de Azerbaiyán, según ha informado la institución educativa.

El Hub se estructura en torno a tres pilares: Aprendizaje y Desarrollo, Investigación e Innovación y Venture Building. Con este objetivo, el Hub impartirá cursos de Executive Education y programas a medida como el Azerbaijan MBA, además de iniciativas de formación en el campo de la inteligencia artificial, el liderazgo y el gobierno corporativo.

El Hub desarrollará también investigación aplicada, case studies e intercambio de conocimiento sobre liderazgo, innovación, emprendimiento, transformación digital y competitividad. El nuevo Centro ubicado en Bakú apoyará además el emprendimiento, conectando startups, compañías, inversores e instituciones de la región con el ecosistema global de innovación de IE University.

"La formación continua, a lo largo de toda nuestra vida, es uno de los motores más poderosos del desarrollo económico, el crecimiento y la integración social. Este Hub en Bakú refleja nuestra convicción sobre el papel que juegan el conocimiento y el desarrollo de talento para impulsar la sociedad. Azerbaiyán se sitúa en una encrucijada entre Europa y Asia, y estamos orgullosos de construir este puente juntos, aportando el enfoque global y emprendedor de IE University a una nueva generación de alumnos y directivos de la región", ha afirmado el presidente Ejecutivo de IE University, Santiago Íñiguez.

Por su parte, el CEO de PASHA Holding, Jalal Gasimov, ha señalado que "el desarrollo del capital humano, el intercambio de conocimiento y experiencia, y la promoción del pensamiento innovador son la clave del crecimiento económico sostenible y de la competitividad a largo plazo".

"La puesta en marcha del IE University Hub en Bakú crea nuevas oportunidades para conectar a la comunidad empresarial de Azerbaiyán con un ecosistema global de educación e innovación, desarrollar talento local y promover nuevos acuerdos. En PASHA Holding creemos que una colaboración sólida y duradera entre el sector privado, el mundo académico y partners internacionales puede contribuir de forma significativa al desarrollo de nuestro país", ha añadido.

Además, la vicepresidenta de SOCAR, Ziba Mustafayeva, ha destacado que el IE Hub for Leadership and Innovation en Azerbaijan "está enfocado en las personas". "Porque, en última instancia, la principal inversión es la que realizamos en ellas: en su conocimiento, sus habilidades, su capacidad para adaptarse a los cambios y liderarlos, convirtiéndose en referentes", ha dicho.

La inauguración del IE Hub for Leadership and Innovation en Azerbaijan coincide con el reciente lanzamiento del Azerbaijan MBA, un programa de 22 meses de duración impulsado por IE Business School, SOCAR y PASHA Holding para formar directivos capaces de liderar la transformación empresarial y el crecimiento económico en Azerbaiyán. Impartido en formato híbrido, el programa combina periodos de formación online con sesiones presenciales en Bakú y en el campus de IE University en Madrid.