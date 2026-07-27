PACMA critica la "descoordinación generalizada" por los fuegos y pide a Interior centralizar la evacuación de animales

El pueblo de Casavieja tras el paso del incendio de Burgohondo - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

PACMA ha criticado la "descoordinación generalizada" por los incendios y ha solicitado al Ministerio del Interior una coordinación centralizada para atender y evacuar animales en las zonas afectadas.

El partido animalista pide la creación inmediata de una coordinación especial centralizada para garantizar la atención y evacuación de los animales que permanecen en viviendas, fincas, refugios, protectoras y explotaciones situadas en zonas desalojadas por los incendios forestales.

La formación ha presentado un escrito dirigido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ante la situación provocada por los incendios que afectan a Madrid y Ávila y por la aparición de nuevos focos en otros territorios, como Castellón.

PACMA denuncia que numerosos particulares, asociaciones, protectoras y responsables de explotaciones están siendo evacuados "sin que posteriormente se les ofrezca una alternativa para acceder a las instalaciones, proporcionar agua, alimento o medicación y comprobar el estado de los animales que dejaron atrás después de varios días".

El partido aclara que no reclama accesos descontrolados ni actuaciones que puedan poner en riesgo a las personas o dificultar las labores de extinción, sino un sistema oficial de entradas programadas, controladas y acompañadas por efectivos autorizados, siempre condicionado a la evolución del incendio y a la seguridad de cada zona.

La formación política critica "la descoordinación generalizada" entre administraciones, puestos de mando, cuerpos de seguridad y servicios de emergencia, una situación que, a su juicio, "está provocando que las personas afectadas reciban respuestas distintas dependiendo del municipio, del organismo o del punto de control al que se dirijan".

Asimismo, lamenta que "una vez más" hayan sido los particulares y las asociaciones de protección animal quienes hayan creado una red espontánea de solidaridad, ofreciendo vehículos, transportines, alimento, asistencia veterinaria y espacios para alojar temporalmente a animales evacuados y, en algunos casos, también a las personas responsables de ellos.

El partido considera que no se ha apreciado una "respuesta institucional suficiente" ni la activación de un protocolo específico para la localización, atención, rescate, evacuación y alojamiento de animales durante la emergencia, "más allá de casos muy puntuales".

En el escrito presentado, PACMA solicita la creación de un dispositivo centralizado para la atención y evacuación de animales, así como la habilitación de un teléfono o canal único al que puedan dirigirse particulares, asociaciones, protectoras y titulares de explotaciones que se encuentren en esta situación.

También reclama que se organicen accesos controlados y acompañados por efectivos autorizados para proporcionar agua, alimento o medicación, comprobar el estado de los animales y proceder a su evacuación cuando sea necesario y resulte seguro.

Pide asimismo la movilización de equipos veterinarios, vehículos y medios de transporte adaptados a diferentes especies que no dependan exclusivamente de la caridad particular, la coordinación de alojamientos temporales y la aplicación de criterios de prioridad para los animales que se encuentren sin agua, encerrados, heridos, enfermos o sometidos a tratamientos médicos.

"Es imprescindible que se dicten directrices para ayuntamientos, servicios de emergencia y fuerzas de seguridad para evitar respuestas contradictorias y decisiones improvisadas en cada municipio o punto de acceso", indica el presidente nacional, Javier Luna.

El partido, que organizará una gran recogida de alimentos y enseres para dar respuesta a los damnificados, reclama finalmente la elaboración de un protocolo estatal permanente de protección, rescate y evacuación de animales ante incendios, inundaciones y otras catástrofes, una medida que lleva años solicitando.