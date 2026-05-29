El Bernabéu se convertirá en "un salón" para que el Papa esté "como en casa" en un acto con magia, música y procesiones

Continúan los preparativos para la visita del Papa, en la plaza de Cibeles - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Archidiócesis de Madrid está ultimando los preparativos para recibir al Papa León XIV el próximo 8 de junio en un encuentro multitudinario con la comunidad diocesana madrileña en el que no faltará la magia, la música y las procesiones de la Virgen de la Almudena y el Cristo de Jesús de Medinaceli a pie de campo.

"El escenario no será 360 grados por cuestiones de seguridad, pero lo parecerá bastante. Hemos buscado que sea lo más parecido a un salón para recibir al Santo Padre como en casa", ha señalado este viernes el sacerdote diocesano Fernando Rubio en rueda de prensa.

El encuentro estará presentado por el matrimonio formado por el presentador de televisión y escritor Christian Gálvez y la periodista Patricia Pardo y contará con distintas actuaciones, como la del mago Jorge Blass.

Durante el evento actuarán cantantes como David Bustamante, Daniel Diges, Diana Navarro, Íñigo Quintero, El Pulpo, Hakuna o La voz del desierto; músicos como Luis Alfredo, Chito Morales y Maite López, la Orquesta Sinfónica Cruz Diez, la banda Pop Salesianos y el coreógrafo Ismael Olivas junto a sus bailarines.

Además, se está formando un gran Coro Familiar Iglesia de Madrid, compuesto por 1.000 cantantes --300 de ellos niños--, junto a 70 músicos y 100 bailarines, y dirigido por el sacerdote diocesano Toño Casado, párroco de Nuestra Señora del Pilar.

En el encuentro, al que están invitadas unas 70.000 personas y que comenzará aproximadamente dos horas antes de la llegada del Papa al estadio, se interpretará un repertorio para acompañar la oración y la celebración de toda la diócesis, con composiciones de autores clásicos y contemporáneos, desde Beethoven hasta Kiko Argüello, Hakuna, Francisco Palazón, Juan Antonio Espinosa, Luispo, el padre Ozores, Agustín Lara, Toño Casado o Diego Torres.

La archidiócesis ha subrayado que uno de los momentos destacados será la interpretación del himno Alza la mirada, una obra colaborativa creada para la visita del Papa y que será interpretada por todas las voces del Coro Familiar Iglesia de Madrid.

La apertura de puertas del Santiago Bernabéu será a las 15.00 horas, el acto comenzará a las 16.30 horas y el Papa llegará al estadio a las 19.00 horas. Está previsto que León XIV esté una hora en el recinto, por lo que los organizadores prevén que el evento terminará alrededor de las 20.30 horas.

Aunque desde la Archidiócesis de Madrid no han descartado que el Pontífice vaya a visitar otras zonas del Santiago Bernabéu, como el museo o los vestuarios del Real Madrid, han destacado que no está previsto, ya que acude a reunirse con la Iglesia diocesana. "El Real Madrid tiene su peso, pero más allá de esa fiesta diocesana no hay más guiño a lo deportivo del club", han puntualizado.

El sacerdote diocesano Fernando Rubio ha avanzado que el público "claro que va a participar" durante el evento. "Esto es un momento de encuentro, de fiesta, pensando en la complejidad de que 70.000 personas participen pero lo hemos pensado todo para que puedan participar. ¿Cómo lo haremos? Ya lo veréis", ha subrayado.

No obstante, los organizadores, que han asegurado que "no van a hacer especial ruido" porque el evento "acaba pronto", sí han informado de que los asistentes podrán ver a través de las pantallas del Santiago Bernabéu la visita de León XIV a la Catedral de la Almudena, donde acudirán justo antes de ir al estadio.

"El encuentro está pensado para dos protagonistas: La Iglesia de Madrid y el Santo Padre. Todo está orientado a que no sea ni un show ni un festival, aunque sea un momento festivo", ha puntualizado el sacerdote.