El Gobierno convoca este viernes a las CCAA a una Comisión Sectorial para aprobar el censo del lobo

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha convocado este viernes a las Comunidades Autónomas a una Comisión Sectorial de Medio Ambiente, según fuentes autonómicas. Entre otros temas, el orden del día prevé la aprobación de los informes sexenales que el Gobierno debe remitir a Bruselas antes del final de julio, entre los que se incluye el del lobo.

Fuentes de Transición Ecológica señalan a Europa Press que, en el caso de que haya comunidades autónomas (CCAA) que no aprueben el censo, el Gobierno podría remitir el informe sexenal a Bruselas indicando que hay CCAA que no están de acuerdo.

El censo del lobo se iba a analizar en la Comisión Sectorial de Medioambiente de finales de junio, pero las CCAA gobernadas por el PP demandaron por carta una nueva reunión tras denunciar que no había recibido ninguna información al respecto de manera previa, algo que Transición Ecológica ha negado posteriormente.

Esta Comisión --que, a diferencia de la Conferencia Sectorial, reúne a directores generales y no a consejeros autonómicos-- fue criticada desde el PP por su "tono bronco, despectivo, con faltas de respeto, encontronazos y salidas de tono". De hecho, las comunidades autónomas escribieron a la ministra del ramo, Sara Aagesen, para demandar la dimisión o cese del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, por su actuación durante la misma.

Fuentes de Transición Ecológica trasladaron a los medios antes de la Comisión Sectorial que el censo del lobo arrojaba 333 manadas --un 12% más que el anterior-- y entre 1.600 y 1.700 individuos. A partir de esos datos, señalaron que la especie está en estado "desfavorable" en España y que, por tanto, no puede haber "controles letales", haciendo referencia a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) de 2024.

Entre otras cosas, varias autonomías trasladaron durante la Comisión Sectorial la "profunda deslealtad institucional" que suponía hacer público un documento estatal "que no sólo no está aprobado por parte del órgano competente, que es la Conferencia Sectorial, sino que se desconocía y que desde luego no coincide con el análisis riguroso y técnico que ha realizado cada comunidad autónoma", de acuerdo con el PP.

Ante esto, Aagesen contestó también por carta diciendo que su Departamento "siempre se actúa de buena fe y con respeto institucional" y que así se hizo en la reunión de la Comisión Sectorial de finales de junio. De cara a la siguiente cita, transmitió su confianza de que ésta se desarrollará en un ambiente de "diálogo constructivo y de cooperación entre administraciones".

Además, la ministra recalcó que Transición Ecológica no había hecho público el informe sexenal sobre el lobo correspondiente al período 2019-2024. Asimismo, incidió en que éste fue remitido a las CCAA el jueves 26 de junio, un día antes de la reunión de la Comisión Sectorial.

Entre una cita y otra, el Defensor del Pueblo ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra las disposiciones de la Ley 1/2025 de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, que en la práctica permiten volver a la caza del cánido en España.