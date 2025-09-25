López defiende a RTVE de las críticas de PP y Vox: "No estamos para exaltar un nacionalismo español excluyente"

Archivo - El presidente de RTVE, José Pablo López, comparece durante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, en el Congreso de los Diputados, a 29 de mayo de 2025, en Madrid (España). Durante la comisión, ha inf - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha defendido a la Corporación de las críticas de PP y de Vox, que la denominan "tele Pedro" (en alusión al presidente del Gobierno Pedro Sánchez) y ha contestado: "No estamos para exaltar un nacionalismo español excluyente que enfrenta a los territorios y a los países, como usted hace".

Así ha respondido el presidente este jueves en su comparecencia periódica en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de control parlamentario de RTVE y sus Sociedades, al portavoz de Vox Manuel Mariscal.

"No estamos tampoco para promover el señalamiento al que piensa diferente, ni para juzgar el patriotismo de la gente por su orientación de voto. No estamos para usar estadísticas manipuladas que señalan al inmigrante como origen de los problemas de nuestra sociedad, ni tampoco estamos para hundir barcos que van a rescatar a gente que se está ahogando en el mar", ha proseguido.

RTVE tampoco está --según López-- "para deshumanizar a los menores no acompañados" ni para "atacar a las lenguas cooficiales de España".

"Estamos para poner en valor su riqueza. No estamos para difundir bulos racistas como lo que ustedes hicieron en Torrepacheco y en Jumilla. Al contrario, estamos para desmontarlos. No estamos, señor Mariscal, para blanquear y exaltar el franquismo. Al contrario de lo que usted opina, no creemos en RTVE que la dictadura fuese una etapa de progreso y de reconciliación, sino todo lo contrario", ha subrayado.

Durante el debate, el portavoz de Vox ha dicho que están "hartos" de que los presentadores y tertulianos de RTVE, y López como su presidente, "insulte y se ría de los españoles en su cara"

Según Mariscal, "los españoles están hartos de ver la sonrisa que se dibuja en la cara" de Javier Ruiz, Jesús Cintora, Silvia Itxaurrondo, Andreu Buenafuente y "otros tantos", que se están "llenando los bolsillos a manos llenas, mientras insultan, manipulan y mienten a los españoles".

Asimismo, el portavoz de Vox ha anunciado que cuando llegue su partido a RTVE los despedirá a todos, incluido, al presidente. "Solo tendremos una duda, y es de si entramos a RTVE con motosierra o con lanzallamas", ha dicho.

Por su parte, el diputado del PP Eduardo Carazo le ha preguntado si se ha propuesto "acabar con la pluralidad" en RTVE. "No me parece una buena idea acabar con el pluralismo en TVE y se lo digo porque donde ustedes lo han hecho, como es el caso de la televisión de Galicia, el resultado ha sido malísimo", ha replicado.

Eduardo Carazo ha contestado que López ha convertido la televisión pública "en un delivery 24 horas de propaganda política politizando toda la parrilla". "Ustedes han decidido hacer de la crítica a televisión española un asunto de política interior", ha manifestado el presidente de RTVE, que ha comparado dos mesas de debate, una de TeleMadrid y otra en RTVE.

"Aquí no hacemos las mesas que ustedes habitualmente han hecho en televisiones autonómicas, que han consistido básicamente en poner a tres personas que defienden las posiciones de derechas y a alguien resentido de la izquierda. Perdone que se lo diga así", ha añadido el presidente.

Asimismo, la portavoz de Vox Carina Mejías ha dicho que "no es una televisión con superávit" ni transparente y que está "en bancarrota". En este punto, el presidente se ha referido a la situación de la deuda y ha recordado que es deuda bancaria para financiar el circulante, deuda a corto plazo, a un año, y como consecuencia de que, al igual que el resto de televisiones públicas, no se devuelve el IVA por parte de la Agencia Tributaria.

"El servicio público debe estar bien financiado. Las autonómicas han crecido un 7% su presupuesto y el crecimiento de las cuentas de RTVE era 0. Eso no es razonable. Ya salimos a realizar nuestro servicio con una mano atada y una pierna rota. Y además no podemos salir en peores condiciones que otras televisiones públicas. Seguiré pidiendo aquí y donde haga falta una financiación suficiente de la televisión pública nacional. Un presupuesto que no se está malgastando porque cada día nos está viendo más gente", ha asegurado.

Por la estructura directiva le ha interpelado la senadora del PP Carmen Riolobos, que considera que está sobredimensionada y tiene un "organigrama inflado, con direcciones fantasmas".

Al respecto, López ha recordado que la primera medida de su mandato fue alcanzar una estructura directiva lo más reducida, eficaz y eficiente posible. En este sentido, ha avanzado que el coste de la estructura de RTVE desde que inició su presidencia se ha reducido en 2.183.061 euros y ha añadido que RTVE tiene un directivo por cada 40 empleados, frente a un directivo por 22 empleados de la televisión gallega o uno por 27 empleados de la valenciana À Punt.

ACOSO A LOS PROFESIONALES

Francisco Sierra, por parte de Sumar, ha denunciado la "estrategia de acoso y campaña de difamación" contra periodistas de RTVE. "No sólo han acusado a la Corporación de ser un instrumento al servicio del Gobierno, sino que han señalado públicamente a sus rostros más reconocidos", ha manifestado.

José Pablo López ha aprovechado esta pregunta para pedir "respeto" para todos los trabajadores de RTVE, pero también para "los que trabajan en 'La Hora de La 1', en 'Mañaneros', en 'Malas Lenguas', en 'Directo al Grano', en el programa de Xabier Fortes o en los Telediarios". "En definitiva, respeto para RTVE", ha señalado.

"Yo, si estuviera de ese lado, reflexionaría sobre los motivos por los que todos estos programas que he citado han aumentado sus audiencias conforme ha mejorado el pluralismo dentro de ellos, como luego demostraré, y conforme hemos reforzado nuestras posiciones en relación con el respeto a los derechos humanos", ha concluido.