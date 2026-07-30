'La Mesías', de Los Javis, llegará a MUBI en siete países tras un acuerdo con Movistar Plus International

El acuerdo ha sido cerrado por Movistar Plus International, que gestiona las ventas internacionales de la serie. - MOVISTAR PLUS

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La serie original de Movistar Plus+ 'La Mesías', creada por Javier Ambrossi y Javier Calvo, estará disponible en exclusiva en MUBI en Reino Unido, Canadá, Turquía, Países Bajos, Alemania y Australia a partir del próximo 3 de septiembre, tras el acuerdo alcanzado entre la plataforma y Movistar Plus International, responsable de las ventas internacionales de la ficción.

Además, la serie también podrá verse en Francia a través de MUBI, según ha informado este jueves Movistar Plus+. El anuncio llega después de que Ambrossi y Calvo hayan sido reconocidos recientemente con el premio a la Mejor Dirección en el Festival de Cannes por la película original de Movistar Plus+ 'La bola negra'.

Compuesta por siete episodios, 'La Mesías' se estrenará en los nuevos territorios con la emisión de sus dos primeros capítulos. La ficción fue seleccionada previamente en los festivales de Sundance y San Sebastián.

La serie está protagonizada por Macarena García, Roger Casamajor, Ana Rujas, Lola Dueñas, Carmen Machi, Albert Pla, Amaia, Biel Rossell Pelfort, Irene Balmes, Bruno Núñez, Carla Moral y Cecilia Roth.

'La Mesías' sigue la historia de Enric, un hombre marcado por una infancia atravesada por el fanatismo religioso y la influencia de una madre con delirios mesiánicos, cuya vida cambia tras el impacto que le provoca el vídeo viral de un grupo de música pop cristiana formado por varias hermanas.

La producción es una serie original de Movistar Plus+ realizada en colaboración con Suma Content.