Los obispos alemanes piden a los ciudadanos que "no se dejen seducir" por el ultraderechista AfD ante las elecciones

Monseñor Heiner Wilmer, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana. - VATICAN NEWS

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia Episcopal Alemana ha pedido a los ciudadanos que "no se dejen seducir" por el partido ultraderechista AfD ante las próximas elecciones estatales y ha reiterado su llamamiento a "la protección de la democracia".

"Hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que observe con atención y no se deje seducir por la retórica superficialmente atractiva de la AfD", ha asegurado el recién elegido presidente de la Conferencia Episcopal, Heiner Wilmerm, la asamblea plenaria de la primavera que se ha celebrado en la ciudad de Wurzburg. "Desde Würzburg, digo claramente: ¡Cortenlo de raíz! Protejamos nuestra democracia", ha añadido Wilmer .

El presidente de los obispos se ha negado a comentar sobre una posible prohibición de la AfD al afirmar que es competencia de los políticos y del Estado de derecho decidir si se debía solicitar o no, aunque respecto a la relación del partido de extrema derecha con la Iglesia fue tajante al afirmar que "el nacionalismo étnico y los lemas misántropos no tienen cabida en la Iglesia católica", según informa Vatican News.

En su opinión, "la AfD quiere desacreditar a la Iglesia: Nos oponemos a que nuestros temas se copien a bajo precio y se transformen en pensamiento y acción nacionalistas".

Para Heiner Wilmer "un sello distintivo de la democracia es la capacidad de dialogar sobre opiniones divergentes de forma justa y pacífica". Por ello considera "fundamental crear espacios de intercambio y diálogo" y ha asegurado que "la Iglesia quiere contribuir a ello".

CRÍTICAS AL GOBIERNO DE TRUMP

El presidente de los obispos también ha criticado al gobierno estadounidense y ha advertido de que la democracia "se ve gravemente amenazada cuando Estados Unidos se queja de la supuesta restricción de la libertad de expresión o de una democracia supuestamente deficiente en la UE y coopera con fuerzas por AfD".

Ante estas amenazas, los obispos alemanes hicieron un llamamiento a la UE para que demuestre "firmeza y confianza en si misma". "Creemos que la UE debe afirmar su lugar en el mundo; esto incluye un orden internacional basado en normas y el multilateralismo". En opinión de la Conferencia Episcopal, "la integración europea no es solo un poryecto de paz para este continente, sino un elemento indispensable para la paz mundial".