Los obispos aplauden al Papa para expresarle su "comunión" tras los "burdos e intolerables" ataques de Trump

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Los obispos españoles han dedicado este lunes durante la 129 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE) un fuerte aplauso de apoyo al Papa León XIV tras los "burdos e intolerables ataques" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Invito a todos los presentes a orar por el Papa: 'Señor, sostén con la luz y fortaleza del Espíritu Santo a León XIV para que siga siendo signo e instrumento de tu Paz'. Os propongo también expresar, en este momento de burdos e intolerables ataques, ante el señor Nuncio de Su Santidad, la comunión con el sucesor de Pedro de toda la Iglesia española, representada en este acto de apertura de la Plenaria por obispos, presbíteros, laicos y consagrados, con un fuerte aplauso", ha subrayado el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, en el discurso inaugural de la Plenaria.

Además, ha avanzado que, durante su viaje a España, del 6 al 12 de junio, León XIV mantendrá un encuentro con los obispos españoles en la sede de la CEE, en Madrid. Aunque el Vaticano aún no ha publicado la agenda oficial del viaje, el coordinador de la visita, Yago de la Cierva, ha explicado que es habitual en los viajes de los Papas un encuentro con los obispos del país que visita.

"Es un motivo de agradecimiento a todos. León XIV, visitando a algunos, nos visita a todos. El encuentro que celebrará en esta misma casa con todos nosotros expresará, sin duda, esta comunión de la Iglesia de España con el sucesor de Pedro. La visita del papa León XIV a España en sí misma es un regalo que, además, está lleno de ricas oportunidades", ha subrayado Argüello.

Además, ha destacado que Prevost tiene "una personalidad para el encuentro y la reconciliación entre tantas realidades sometidas hoy a dialécticas de contrarios" y ha añadido que "la Iglesia en España precisa de este coloquio de encuentro y comunión para impulsar la nueva hora de la evangelización".

"La presencia del Papa en España y su encuentro con instituciones diversas de la sociedad española, en Madrid, Barcelona, Las Palmas y Tenerife será también una oportunidad para un nuevo diálogo entre Iglesia y sociedad que ensanche la mirada respecto a nuestros problemas locales y los abra a la universalidad", ha destacado.

En concreto, sobre su escala en Canarias, ha señalado que "hace visible el deseo manifestado por el Papa Francisco de visitar este lugar que hace visible un sufrimiento injusto y poner en la mesa de la Iglesia y de la sociedad la cuestión migratoria". Sobre la visita a Madrid, considera que "posibilita el encuentro con las autoridades civiles" y habla del "desafío tan grande que supone hoy la evangelización de las grandes ciudades"; y de Barcelona, ha destacado que "expresa la importancia de promover la vocación a la santidad", en referencia a Antonio Gaudí, y "la importancia de tener proyectos a largo plazo" representada en la Sagrada Familia.

Asimismo, ha apuntado que la visita del Papa tiene "una dimensión política", además de espiritual y pastoral, y "puede hacer crecer la confianza para que se traduzca en una llamada a construir un 'nosotros', un pueblo, que es imprescindible para que exista una democracia".

También ha puesto en valor el mensaje de "paz" en el que está insistiendo el Pontífice. "Mirando el mundo en que vivimos, nos damos cuenta de la necesidad de esta paz de la que nos habla, de la oración por la paz, como hacemos tantas veces, y del compromiso efectivo y militante de los cristianos y de todos los hombres de buena voluntad para ser signo e instrumento de la paz", ha añadido.

En la inauguración de la Plenaria ha intervenido por primera vez, y desde su asiento entre el resto de los obispos, el nuevo nuncio del Papa en España, Piero Pioppo, quien ha agradecido el "meticuloso cuidado" con el que se está preparando la visita del Papa.

NUNCIO: "ESPAÑA AMA AL PAPA"

"Se le quiere por las todas partes. Veo que España ama al Papa", ha asegurado Pioppo, al tiempo que ha añadido que el Pontífice "verá una Iglesia viva que, a través de sus numerosas obras, actividades, estructuras y, sobre todo, gracias a su dedicado personal, es capaz de ofrecer a todos los hermanos, no solo palabras de aliento, sino una ayuda eficaz que les levanta el ánimo".

Pioppo ha afirmado que León XIV "viene a confirmar en la fe y ayudar en su misión a este episcopado, que se esfuerza por impregnar de Evangelio la sociedad en la presente etapa" y se ha mostrado convencido de que "la Iglesia en España seguirá siendo fuente crucial ante los desafíos".

"En la historia, España, fiel a sus raíces cristianas, nunca se ha encerrado en sí misma. Siempre abierta al diálogo y a la colaboración con los demás pueblos de la tierra; consciente de estar llamada a ser faro de civilización y estímulo de progreso para el mundo, al servicio de la paz y solidaridad entre los pueblos", ha añadido.