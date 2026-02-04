PACMA propone desgravaciones fiscales para fomentar el alquiler a personas con animales. - STOCK / PACMA

PACMA ha presentado este miércoles de forma pública una propuesta para impulsar desgravaciones fiscales para los propietarios de inmuebles que alquilen sus viviendas a personas con animales. Con ello, el partido animalista busca facilitar el acceso a la vivienda y acabar "con una de las principales causas de abandono animal en España según las estadísticas": la mudanza o la pérdida de vivienda.

Entre las medidas planteadas se encuentran deducciones en el IRPF o bonificaciones en impuestos locales para aquellos propietarios que acrediten contratos de alquiler sin cláusulas de exclusión por tenencia de animales.

Según la formación política, la prohibición "sistemática" de animales en los contratos de alquiler supone una "discriminación encubierta" que afecta a "miles" de familias y tutores responsables, "obligándolos a elegir entre su derecho a la vivienda o la convivencia con sus animales".

A su juicio, las desgravaciones fiscales planteadas pueden constituir una herramienta "eficaz" para cambiar esta dinánima, promoviendo un mercado del alquiler "más justo e inclusivo". "a propuesta no solo puede beneficiar a las personas con animales, sino que también fomentaría la tenencia responsable, la estabilidad en los alquileres y la convivencia respetuosa", destacan los animalistas.