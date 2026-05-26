El Papa se encontrará con 80 presos en la cárcel de Brians 1, en Barcelona, y dos reclusas contarán su testimonio

El Papa en una fotografía de archivo. - Fabio Sasso/ZUMA Press Wire/dpa

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV se encontrará con unos 80 presos durante su visita al Centro Penitenciario Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), y dos mujeres reclusas contarán su testimonio.

Así lo ha revelado el director de comunicación del Obispado de Sant Feliu, Emili Pacheco, este martes, en una rueda de prensa en la Conferencia Episcopal Española (CEE), en la que ha intervenido de forma virtual.

La visita al centro penitenciario, que arrancará a las 10:50 horas y durará unos 20 minutos, se celebrará en el auditorio de la prisión, donde cada domingo se celebra la misa.

Tras un canto de bienvenida, el responsable del centro dirigirá unas palabras y dos mujeres reclusas contarán su testimonio. A continuación, el Pontífice pronunciará unas palabras y el delegado de pastoral penitenciaria de Sant Feliu, Jesús Bel, explicará los ejes de la pastoral penitenciaria. "Será todo muy cronometrado", ha puntualizado.

Otro de los actos "clave" de la visita a Barcelona, según han explicado los coordinadores de comunicación de la visita, Xavier Purcallà y Óscar Martí, será la misa en la basílica de la Sagrada Familia y la bendición de la torre de Jesucristo, el 10 de junio.

En concreto, han explicado que el Papa llegará al templo en torno a las 19:00 horas y será recibido por las autoridades. Media hora después, a las 19:30 horas comenzará la misa solemne de homenaje a Antonio Gaudí, coincidiendo con los 100 años de su fallecimiento.

El acto se dividirá en dos partes, la primera en el interior, donde el Pontífice celebrará la eucaristía, y la segunda parte en el exterior, cuando León XIV, situado en la fachada del nacimiento, bendecirá e inaugurará la Torre de Jesucristo.

En total, asistirán al acto unas 8.000 personas, de las cuales 4.000 accederán al interior de la basílica (de ellas, 1.200 son invitaciones a comunidades parroquiales y otras 3.000 aproximadamente son repartidas a través de instituciones, autoridades eclesiásticas e instituciones civiles); y otras 4.000 estarán ubicadas en el exterior (unas 3.000 con invitación a través de comunidades parroquiales y casi 1.000 para instituciones o autoridades). "Será un acto sencillo pero muy bonito", han asegurado.

SORPRESAS EN EL ACTO DE LA SAGRADA FAMILIA

Preguntados por si está prevista la actuación de Rosalía, los coordinadores han garantizado que "será un evento bonito, humilde, sencillo" pero ha indicado que no puede "dar más novedades, porque si no, ya no sería una sorpresa".

Sobre el acto en el Estadio Olímpico Lluís Companys, han apuntado que estará dividido en dos partes, una primera de acogida, con música, charla, recuerdo a Gaudí y sacramento del perdón; y una segunda parte de vigilia y de oración, en el que los participantes podrán escuchar y hacer preguntas al Papa. Se espera la asistencia de unas 40.000 personas.

En cuanto a la visita a la Abadía de Montserrat, han indicado que rezará el santo rosario, se encontrará con la feligresía y a las 13:30 horas, mantendrá una reunión privada con la comunidad benedictina y con el obispo de Sant Feliu de Llobregat, Xabier Gómez.

También han confirmado que el Papa tiene previsto desplazarse en papamóvil por Barcelona pero están pendientes de confirmación por parte de las autoridades para conocer el recorrido exacto.

PROTESTAS DE LA SOCIEDAD CIVIL

Preguntados por las protestas previstas en Barcelona de los sindicatos de profesores, han señalado que "la Comisión que gestiona la seguridad y la logística, en el caso de cualquier manifestación de la sociedad civil, tiene su plan, su hoja de ruta para tratar estos temas".

Por otro lado, en cuanto a los actos multitudinarios de la visita del Papa, tanto a Madrid, como a Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, el coordinador nacional del viaje, Yago de la Cierva ha explicado que se apuntan entre 8.000 y 10.000 personas cada día.

En concreto, ha destacado que 220.000 personas ya se han inscrito para la vigilia de Plaza de Lima y más de 300.000 para la misa en Cibeles. Si bien, calcula que esta cifra habrá que multiplicarla por tres, porque mucha gente no se inscribe.

Durante el encuentro con los medios, también se ha presentado un cuponazo de la ONCE dedicado a la visita del Papa León XIV a España y un sello de Correos, así como dos spot audiovisuales.