Sánchez defiende al Papa frente a Trump, ensalza su "coraje" y dice que será un "honor" recibirle en España en junio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una rueda de prensa. - Europa Press/Contacto/Guillermo Gutierrez Carrasca

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido al Papa León XIV frente a las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha asegurado que será "un honor" recibir al Pontífice en España el próximo mes de junio.

"Quien siembra vientos, recoge tempestades. Mientras algunos siembran el mundo de guerras, León XIV siembra la paz, con valentía y coraje. Será un honor recibirle en España dentro de unas semanas", ha asegurado Sánchez, este lunes, en un mensaje en la red social X.

Así se ha pronunciado después de que este domingo Trump acusara al Papa León XIV de ser "débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior", a través de su perfil de Truth Social.

"No quiero un Papa que piense que está bien que Irán tenga armas nucleares. No quiero un Papa que piense que es terrible que Estados Unidos atacara a Venezuela, un país que enviaba enormes cantidades de drogas a Estados Unidos y, peor aún, que liberaba a asesinos, narcotraficantes y criminales en nuestro país", proclamó.

Por su parte, el Papa ha respondido este lunes, en declaraciones a los periodistas en el avión que le llevaba de camino a Argelia, en el marco de su gira de diez días por África, que no tiene "miedo" a la administración de Trump.

"Continuaré hablando en voz alta del mensaje del Evangelio, aquello por lo que la Iglesia trabaja --ha insistido--. Lo digo para todos los líderes del mundo, no solo para él: intentemos terminar con las guerras y promover la paz y la reconciliación".