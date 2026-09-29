El Sindicato de Inquilinas asegura que seguirá la acampada en Sol y califica de "vergüenza" que haya dos decretos

1121070.1.260.149.20260929135356 Las portavoces del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Rio y Valeria Racu, aseguran que la acampada de Sol sigue y avisan de que estarán muy atentas a la letra pequeña del RD de Vivienda aprobado hoy por el Gobierno. - SERGIO MARTÍNEZ

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las portavoces del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río y Valeria Racu, han avanzado este martes que la acampada en la Puerta del Sol continúa y la lucha "sigue en las calles", al tiempo que han calificado de "vergüenza" que se pueda separar en varias leyes su demanda. Así lo han dicho tras conocerse que el Gobierno prepara dos reales decretos en lugar del único que reclama el movimiento, el llamado "decreto Maricarmen".

Racu ha calificado de "verdadera vergüenza" la posibilidad de dividir la norma y ha acusado al Ejecutivo de "jugar a la campaña electoral" y de practicar la táctica del "divide y vencerás", que, según ha dicho, consiste en romper el decreto para que solo queden "migajas".

Asimismo, las portavoces han exigido que se apruebe un único texto, "sin una sola coma cambiada", y han advertido que cualquier otra cosa será "un decreto farsa", insistiendo, no obstante, en que no harán una valoración concreta hasta ver la "letra pequeña", porque hasta que no haya texto "no hay real decreto".

Ante la duda sobre el plazo de 48 horas para desalojar la plaza y la votación de convalidación en el Congreso el viernes, han evitado concretar planes: "Tengamos que hacer lo que tengamos que hacer, se hará".

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