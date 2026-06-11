La UE asigna a España 120,5 millones de euros del Fondo de Solidaridad por los incendios de 2025

Archivo - Bomberos trabajan en la extinción del incendio forestal en el monte Galleiro, a 6 de abril de 2026, en Ribadetea, Ponteareas, Pontevedra, Galicia (España). - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de la Unión Europea (UE) ha aprobado este jueves asignar a España 120,55 millones de euros del Fondo de Solidaridad (FSUE) para apoyar la recuperación tras los incendios de verano de 2025, según ha informado el Ministerio de Hacienda. Esta ola de incendios fue la más destructiva desde que se tienen registros, con un total de 243 incendios forestales en 16 Comunidades Autónomas (CCAA).

La Comisión Europea ha aprobado un primer anticipo de 30,13 millones de euros, es decir, el 25% de la ayuda total, en línea con el procedimiento habitual del Fondo de Solidaridad. Este pago inicial se asignará a sufragar las operaciones de emergencia realizadas sobre el terreno desde el pasado 8 de agosto, fecha en la que los gastos de recuperación pasan a ser oficialmente subvencionables.

Según ha explicado, la propuesta debe ser aprobada también por el Parlamento Europeo, en el marco del procedimiento habitual de tramitación. "Solo queda el visto bueno de esta última institución para que se dé luz verde definitiva a los 120,5 millones del FSUE", ha destacado Hacienda.