Referente MICE en Málaga: 5.000 m2 para eventos con gastronomía Michelin

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Higuerón Hotel Malaga, Curio Collection by Hilton, ha fortalecido su posición como un destino clave para el sector MICE (Congresos, Incentivos, Ferias y Eventos) en la Costa del Sol.

El complejo, situado a tan solo 15 minutos del aeropuerto de Málaga, destaca por su enfoque que combina diseño, tecnología y una amplia gama de experiencias personalizadas.

El resort ofrece un total de 5.050 metros cuadrados dedicados a eventos, con 2.050 m2 de salones interiores y 3.000 m2 de áreas exteriores. Su espacio principal, un salón de 1.360 m2, puede albergar a hasta 1.000 personas en formato teatro.

La infraestructura se completa con diez salones adicionales, todos equipados con tecnología audiovisual de última generación y luz natural para maximizar la funcionalidad y el confort de sus participantes.

La propuesta del Higuerón Resort se basa en un concepto de 'Experiencia 360 grados' que integra arte, gastronomía, bienestar y deporte. El complejo alberga más de 400 obras de arte vanguardista y cuenta con espacios ideales para el networking, como la Terraza Infinity y The Beach Club.

En el ámbito gastronómico, el resort ofrece la alta cocina de su restaurante SOLLO, que ha sido galardonado con una estrella Michelin y una Estrella Verde. Liderado por el chef Diego Gallegos, el restaurante se especializa en menús de productos locales y de temporada, haciendo un uso notable de su sistema de acuaponía.

La oferta culinaria para eventos también incluye showcookings privados y actividades de teambuilding centradas en la gastronomía.

Complementando su oferta, el hotel facilita la realización de actividades corporativas y de bienestar en sus instalaciones deportivas, que disponen de pistas de tenis y pádel, un gimnasio completamente equipado y varias piscinas.