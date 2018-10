Arranca la Semana del Espacio en Discovery Channel en el 60ª aniversario de la NASA

Publicado 08/10/2018 16:03:18 CET

La de 2018 es una edición muy especial de la Semana del Espacio que cada año en octubre celebra Discovery Channel. Y es que en esta ocasión, y para celebrar los 60 años de vida de la agencia espacial estadounidense, el evento del canal dedicado al cosmos que tiene lugar desde este lunes 8 al domingo 14 de octubre culminará con el estreno de La Historia de la NASA, el documental producido por la sobrina del que fuera presidente de EE.UU. John F. Kennedy.

Con el fin de celebrar los avances científicos de la Humanidad en materia de exploración espacial durante más de medio siglo, Discovery Channel ofrece una programación que incluye el estreno de lunes a sábado de nuevas entregas de series consagradas como 'Desmontando el Cosmos' (22.00 horas) e 'Historia del Universo' (23.00 horas).

Un especial que culmina con la emisión del documental La Historia de la NASA el domingo 14 (22.00 horas): una ambiciosa producción que desclasifica en exclusiva para los espectadores de Discovery los proyectos y misiones desarrolladas por la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio estadounidense, más conocida como NASA.

Dirigido, producido y narrado por Rory Kennedy, sobrina del presidente estadounidense John F. Kennedy y cineasta ganadora de un Emmy y nominada a un Oscar por el largometraje documental 'Last days of Vietnam' en 2017, esta gran producción para Discovery examina la extraordinaria forma en la que la NASA ha cambiado no solo nuestra visión del Universo, sino también la manera en la que vemos nuestro planeta y a nosotros mismos.

A lo largo de 90 minutos, La Historia de la NASA completa la histórica programación de Discovery en torno al trabajo de la NASA, destacando su esfuerzo por hallar respuestas a cuestiones que el Hombre se plantea desde el inicio de los tiempos: ¿De dónde venimos? ¿Estamos solos en el Universo? ¿Qué futuro le espera a la Humanidad?

Con motivo de su 60 aniversario, la agencia espacial estadounidense ofrece un acceso sin precedentes a Discovery Channel, invitando a los espectadores a viajar a la luna, a la superficie de Marte, al borde exterior del Sistema Solar y mucho más allá.

Pero más que un mero repaso de los mayores hitos de la historia de la NASA, esta producción pone su foco sobre una de las áreas de trabajo menos conocidas de la institución: su papel clave en la investigación y el análisis de la salud de nuestro planeta. Independientemente de lo lejos que la NASA pueda llegar, su visión siempre ha estado dirigida a la Tierra, monitorizando nuestros cielos y océanos, los desiertos y las regiones heladas, y con los grandes desafíos que amenazan al planeta en su punto de mira.

NUEVOS EPISODIOS 'DESMONTANDO EL COSMOS' E 'HISTORIA DEL UNIVERSO'

Además del estreno de este documental, el canal celebra una nueva edición de la Semana del Espacio con el estreno de las nuevas temporadas de dos de las producciones más icónicas del género científico en el canal.

A partir del lunes a las 22.00 horas, volvemos a diseccionar el espacio con el estreno de la tercera remesa de episodios de 'Desmontando el Cosmos', que seguirá explorando cada noche los secretos ocultos que rodean el origen y destino del universo, analizando capa por capa estos intrigantes agujeros super masivos con impresionantes animaciones por ordenador para descifrar misterios como la posibilidad de viajar en el tiempo, las nuevas misiones en la Luna y Marte para valorar si serán el próximo hogar de la Humanidad, la búsqueda del límite del Universo o el misterio de las auroras boreales que se avistan desde el norte de la Tierra.

A continuación, a las 23.00 horas, 'Historia del Universo' arranca su sexta temporada en Discovery Channel indagando en uno de los mayores misterios del espacio: los agujeros negros. Además, los nuevos capítulos de la reconocida serie abordarán diversos asuntos que son objeto de investigación y debate entre la comunidad científica internacional como los planetas enanos, los cuásares, el futuro de la vía láctea y los mecanismos de defensa de nuestro planeta, entre otros.