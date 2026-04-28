Mariona Terés ('Barrio Esperanza'): "Nos hemos criado en una sociedad machista y racista. Las aulas son un reflejo"

BARRIO ESPERANZA - RTVE / THE MEDIAPRO STUDIO

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

'Barrio Esperanza', la serie protagonizada por Mariona Terés, continúa su andadura en La 1 de RTVE con el estreno de su cuarto capítulo este miércoles 29 de abril a las 23.00 horas. La ficción creada por Iván Escobar y Antonio Sánchez retrata el día a día de un colegio público atravesado por desigualdades, prejuicios y falta de recursos reflejando cómo estas situaciones afectan a sus alumnos y a su profesorado.

"Nos hemos criado en una sociedad machista y racista. Y claro que sigue habiendo muchísimo machismo y racismo. Se muestra en el aula", explica Terés en una entrevista concedida a Europa Press en la que reflexiona cómo, capítulo a capítulo, la serie intenta capturar esos retazos de realidad. "Me gustaría decir que las aulas son un espacio completamente seguro, que todo está cambiando y mejorando, pero son un espejo de los prejuicios y desigualdades de la sociedad", insiste.

Y siempre con un punto de humor, 'Barrio Esperanza' mira a la realidad sin obviar temas tan complejos como las desigualdades estructurales y dificultades del sistema público de educación o tan duros como el racismo o el machismo. "Está bien que se muestre para que cada uno recapacite y piense cuáles son sus actos", apunta Terés que denuncia que "tenemos conductas muy normalizadas y no somos conscientes del daño que podemos hacer".

"La serie lo explica bastante bien. Cada uno tiene unos valores y hay gente que quiere cambiar y gente que no. Ahora mismo estamos en un momento que se está todo extremando mucho", señala la actriz de 'Mariliendre' o 'Las de la última fila'.

ESPERANZA, EN BUSCA DE UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD

A través del personaje de Esperanza, una exreclusa que estudia Magisterio en prisión y que, tras cumplir condena, se incorpora como profesora al centro, la serie aborda también la lucha por la reinserción y la búsquueda de segundas oportunidades. "Hay mucho estigma y falta de empatía. Prejuzgamos mucho a la gente sin saber de dónde vienen, por qué ha llegado a esa situación o cuál era su entorno en ese momento. Todos nos podemos equivocar, tener una mala época y todo nos podemos reinventar. Hace falta más empatía y la serie habla de esto", afirma.

Tras la buena acogida que tuvo el estreno el pasado domingo 19 de abril de sus primeros capítulos, la actriz comenta que ya le ha llegado que algunos docentes se han sentido reflejados en situaciones que aparecen en la serie. "Un profesor nos contó que otros profesores le hacían bullying, que le estaba pasando actualmente a él algo parecido a lo que le pasa a Esperanza en su escuela, y se sentía mal", lamenta.

DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

La serie tampoco esquiva la cuestión de la educación pública en España, que Terés defiende a capa y espada denunciando la falta de presupuesto y la precaria situación de docentes desbordados y mal pagados. "La Educación tiene poco presupuesto. Hay muchas carencias económicas y los profesores tienen muchos alumnos a su cargo y no dan abasto. Y los sueldos hace años que no suben" subraya, insistiendo en la necesidad de destinar más recursos al sistema.

Para la protagonista de 'Barrio Esperanza', los problemas de la educación responden a una combinación de factores. "Creo que es una mezcla de todo: inversión, gestión y voluntad política. Todo depende de las comunidades autónomas, de las faltas de presupuesto... porque al final todo es política. Depende del dinero que se destine a la enseñanza pública, que creo que debería ser más porque estamos educando el futuro de España", reitera.

En este punto, la actriz espera que 'Barrio Esperanza' ayude al público a "empezar a valorar más a los docentes con los que dejas a tu hijo". "Muchas veces se les juzgan y se les exigen cosas que no están a su alcance", señala Terés, poniendo también el foco en el papel de las familias en la formación más allá de los centros educativos pidiendo también un esfuerzo "en casa" ya que los niños son "un reflejo de lo que viven en el día a día".

La serie también pone encima de la mesa la precariedad en los hogares españoles y cómo esta influye directamente en el rendimiento y actitud del alumnado. "Se juzga la conducta y el rendimiento de los niños en el aula sin mirar lo que hay detrás, porque efectivamente, muchos de estos comportamientos vienen sobre todo del entorno familiar", asegura Terés.

"Todo el mundo lo hace como puede con las herramientas que tiene y lo mejor que sabe con las carencias que hay en los barrios obreros. En el próximo capítulo de la serie vemos a una niña que tiene altas capacidades y la precariedad que existe en el vecindario. Por mucho que alguien se dé cuenta de que su hija es muy inteligente, si no se puede permitir pagarle un colegio, se complica su desarrollo", concluye la intérprete.