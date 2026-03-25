Nacho G. Velilla dirige 'Por cien millones': "No me imagino ni a Vinicius ni a Mbappé llevando la vida de 'Quini'" - EUROPA PRESS

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Este jueves 26 de marzo Movistar Plus+ estrena 'Por cien millones', serie que recrea el secuestro en 1981 del futbolista Enrique Castro 'Quini', estrella del F.C. Barcelona. El director y cocreador de la serie, Nacho G. Velilla, ha destacado que la figura del mítico delantero asturiano se aleja del "prototipo de divos" que representan los jugadores de fútbol actuales que, lamenta, viven en su "burbuja" totalmente aislados de los seguidoresque les han convertido en ídolos "multimillonarios". "No me imagino ni a Vinicius ni a Mbappé llevando su vida", señala.

"Hoy en día los futbolistas viven como en una burbuja aparte de la sociedad que les admira. Viven en urbanizaciones aparte, en mundos aparte", ha afirmado Velilla que subraya que esto le resulta "muy raro" porque "ellos viven así" y son multimillonarios porque precisamente "la sociedad les admira y les aupa".

Sin embargo, cuando el director de filmes como 'Fuera de carta' o 'Menudas piezas' comenzó a investigar la vida de Quini y habló con sus hijos, que cuentan con un cameo en la serie, se dio cuenta de que, a pesar de ser la gran estrella del fútbol español, "su vida era la de cualquier ciudadano". "Los vecinos seguían recordando a Quini cenando con ellos, con su mujer, paseando o llevando a sus hijos al colegio... y yo desgraciadamente no me imagino ni a Vinicius ni a Mbappé llevando la vida que llevaba Quini en esa época", ha lamentado.

"Tenías que tener más conexión con esta gente por la que estáis aquí", ha recalcado el director. "Sí que es verdad que los jugadores de antes, estaban mucho más pegados a la sociedad", respalda Raúl Arévalo, que en 'Por cien millones' interpreta, junto a Vito Sanz y Gabriel Guevara, a uno de los tres mecánicos de Zaragoza que en marzo de 1981 mantuvieron secuestrado durante 25 días al 'Pichichi' de la Liga.

"Estoy totalmente de acuerdo con eso", secunda también Agustín Otón, el encargado de dar vida a 'Quini' en la ficción, que asegura que la figura de los futbolistas de hoy en día está muy alejada "del término que conocemos como deportividad" y que referencia a "un estilo como más noble y más respetuoso". Algo que, lamenta, "hoy se ha perdido un poco en el fútbol".

"EN SUS MANSIONES Y CON SUS COCHAZOS"

"Hay muchos deportes que todavía sí lo tienen bastante arraigado, pero creo que el fútbol lo ha perdido un poco y quela figura del futbolista está totalmente alejada de alguien mundano o más terrenal, como podemos ser las personas de a pie. Están en sus mansiones con sus cochazos, viviendo un estilo de vida que está totalmente alejado de la realidad", explica Otón que subraya cómo eso cala en el público que se "empapa" de esa superficialidad y "falta de valores".

"Lo estamos viendo hoy en algunos partidos de fútbol, donde hay insultos homófobos, insultos racistas y creo que no debemos perder eso que a lo mejor tenía 'Quini', que era esa cosa de ser buena persona. Hoy en día como que está mal visto ser buena persona, mola ser malo y criticar", zanja.

"90 POR CIENTO DE REALIDAD"

Durante sus tres capítulos, 'Por cien millones' relata un secuestro que conmocionó a toda España. Y lo hace sin frivolizar un hecho que fue "traumático para la familia", tal y como recuerda Arévalo, pero también sin obviar las situaciones rocambolescas que se dieron ante la inexperiencia de los secuestradores, tres mecánicos de Zaragoza que en un contexto de crisis tomaron una decisión errónea y desesperada. Tres hombres que no habían delinquido antes, ni volvieron a hacerlo, y a quienes 'Quini' perdonó públicamente.

Velilla ha explicado que la idea de llevar esta historia a la televisión surgió un año después de la muerte del futbolista, que falleció el 27 de febrero de 2018, cuando habló con dos periodistas amigos suyos. "Cuando me empezó a contar cosas que yo no conocía, pero cosas rocambolescas de cómo eligieron a la víctima, de cómo lo llevaron a cabo en el coche automático que no sabían conducir... me empezó a contar todo eso y dije: 'Pero por Dios. Esto es sensacional, aquí hay un historión'", ha recordado el director.

Así, Velilla y su equipo se embarcaron en un "proceso de documentación muy profundo" para recrear con fidelidad los hechos del secuestro, si bien han introducido un 10% de ficción a partir de un titular de una revista aragonesa que les dio "la magia" para armar la historia de los secuestradores y darles un fondo a los personajes encarnados por Arévalo, Guevara y Sanz. Tres hombres acorralados por los problemas económicos con los que el público llega a empatizar ya que sus apreturas resuenan con fuerza hoy en día, porque, reconocen los actores, sigue habiendo "historias muy cercanas" a esa situación.

"Esa es la virtud de la serie, que intenta conectar con la gente y que de alguna manera estos problemas que tenía la sociedad española en esos momentos eran muy complejas y eran muy difíciles, pero es verdad que resuenan en nuestro día a día, como esa compleja situación económica o no llegar a fin de mes", ha dicho Sanz.