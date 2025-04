Ricardo Darín es 'El eternauta': "Somos la única especie que necesita que nos recuerden cómo comportarse en comunidad"

- Protagoniza la "muy icónica y muy argentina" adaptación de la legendaria obra de Oesterheld que llega a Netflix el 30 de abril

El próximo miércoles 30 de abril Netflix estrena 'El eternauta', la esperada adaptación de la aclamada novela gráfica de Héctor Germán Oesterheld que protagoniza Ricardo Darín. En sus seis capítulos, la ambiciosa serie basada en el que es considerado por muchos como el mejor cómic de ciencia ficción de la historia, sigue los pasos de Juan Salvo, un hombre que, junto a un pequeño grupo, intenta sobrevivir después de que una misteriosa tormenta de nieve tóxica acabe con la vida de casi todos los habitantes de Buenos Aires.

"Es una historia muy icónica y muy argentina. Eso le aportó el toque de verosimilitud que contrabalancea muy bien con la historia de ciencia ficción", afirma Darín en una entrevista concedida a Europa Press en la que adelanta que en 'El eternauta' el espectador se va encontrar con "situaciones estereotipadas o fantasiosas, pero con una carnadura bastante humana, bastante creíble". "Sobre todo teniendo en cuenta que hemos asistido a diversos acontecimientos en los últimos tiempos que nos hacen pensar que las cosas son más posibles o probables de lo que nosotros nos imaginábamos", reflexiona.

La serie creada y dirigida por Bruno Stagnaro ('Vientos de agua') se centra en un pequeño grupo de personajes en un contexto extremo que es capaz de sacar lo mejor y lo peor del ser humano y, sin perder un ápice de tensión apocalíptica, dialoga con desafíos del presente para dejar lecturas con gran poso social, político y emocional. Y es que retos como la reciente pandemia de covid o el calentamiento global nos han enseñado ya, apunta el actor, cómo funciona el ser humano ante desafíos de esta magnitud.

Así, ante el "individualismo" y la "ilusa sensación de que quien cuida su parcela está a salvo de todo", la historia de 'El eternauta' ensalza al héroe colectivo, la fuerza de la comunidad frente a la adversidad. "Este individualismo no viene ahora, viene desde ya varias décadas y casi te diría más de medio siglo. Y sí, y va a contramano de la ilusa sensación de que quien cuida su parcela está a salvo de todo. En realidad, todos sabemos que no es así, ni siquiera estratégicamente es recomendable. La pandemia, sin ir más lejos, nos dio bastante información al respecto", recuerda.

En este sentido, el protagonista de 'El hijo de la novia' o 'Luna de Avellaneda' la lamenta que la humanidad "parece ser la única especie que necesita que nos recuerden permanentemente cómo deberíamos comportarnos en comunidad, porque no terminamos de entender muy bien cómo es cuidar el planeta, cuidar nuestro hogar, cuidar nuestra especie, no agredirnos entre nosotros...". "Somos de los pocos que hacemos eso. No estoy hablando de la ciudadanía en general, estoy hablando de algunos encaprichados en sostener determinadas normativas que van en contra de que estemos juntos todos", denuncia.

"Y no sé cómo será en el futuro, tampoco tengo mucha idea de cómo ha sido realmente en el pasado, lo que debe haber sido hace 150 o 200 años, en donde ni siquiera podías levantar la mano para decir: 'Me opongo a tal cosa', porque te la cortaban en el aire. Entonces, esta es la época en la que nos toca vivir y tenemos que tratar de aprender de ella todos los días", reflexiona Darín que, en este elogio de la solidaridad y el héroe colectivo al que apela 'El eternauta', hace un llamamiento a "no censurar nuestras sensibilidades" para no convertir en normal situaciones que no deberían serlo.

"Nos hemos acostumbrado a ver gente durmiendo en las calles. Y ya lo hemos naturalizado, pensamos que forma parte de lo normal... y eso no es normal. Pero parece ser que somos una especie que hasta tanto no nos aprieta el zapato nuestro, no terminamos de entender", insiste Darín que, de cara a esa nueva generación que quizás descubra 'El eternauta' por primera vez a través de Netflix, asegura que dentro de las ficciones apocalípticas, un género muy prolijo últimamente, esta serie de seis capítulos corresponde al grupo de las "luminosas", de las que dejan un halo de esperanza ante tanto caos y desesperación.

"Sí, porque revisa el comportamiento humano frente a la crisis, frente al dilema y a la catástrofe, pero rescata... rescata y subraya las actitudes de aquellos que ponen su vida al servicio de proteger a los demás. Así que me parece que en ese sentido es luminosa", concluye.