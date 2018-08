PP pide a Junta "ampliar" el Hospital de Poniente para que deje de ser "la hermanita pobre" de sanidad andaluza

Publicado 14/08/2018 16:28:44 CET

ALMERÍA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha reclamado a la Junta de Andalucía que cumpla con las "reivindicaciones históricas" del Hospital de Poniente en El Ejido (Almería) e invierta en su ampliación para que deje de ser la "hermanita pobre".

Ha lamentado, además, que este distrito sanitario sea en el que "menos se ha invertido" y en el que "menos sustituciones se han hecho".

En declaraciones a los periodistas frente al centro sanitario, acompañada por el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha asegurado que la "magnífica" sanidad andaluza precisa de "recursos económicos, de una gestión presta y rápida, y de una sensibilidad muy especial" que, a su juicio, la presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, "no ha demostrado en todo este tiempo".

"Prometió Oncología para el Poniente antes de que finalizara 2017 y todavía no lo ha cumplido", ha criticado Crespo, quien ha urgido a Díaz a dar "cariño" a los profesionales sanitarios y "no patadas como está pasando actualmente".

En esta línea, ha señalado que el Plan Verano, "que podía haber sido una oportunidad para reducir las listas de espera", un año "más se ha convertido en un problema" y ha detallado que, según los datos oficiales en el Hospital de Poniente, había "62 personas esperando una intervención quirúrgica en junio del año pasado y 59 para una primera consulta diagnóstica, y este año aún no se han publicado las listas de espera".

Para Crespo, estos datos son "alarmantes" porque al estar "por encima" de la media en Andalucía, una situación "que se ve provocada, entre otras cosas, porque el hospital se creó para atender una población de 150.000 habitantes, y actualmente está atendiendo a 350.000".

"Es necesaria una ampliación del centro hospitalario que necesita de una reforma estructural para poder atender a toda la población", ha dicho.

Además, ha apuntado hacía una "fuga de profesionales sanitarios" que se debe, según ha explicado, a que "hay contratos de 20 días, no se han sustituido las vacaciones, han cerrado camas y el 50 por ciento de los quirófanos, y a que en este verano a pesar del colapso que hay durante todo el año no se ha tomado ninguna medida especial para atender a las personas que lo necesitan".

En este sentido, ha señalado que, aunque la Junta "ha prometido 18.000 contratos a profesionales en verano, no sabemos ni donde, ni como los ha hecho". "No están siendo transparentes en los datos del Plan Verano y así lo denuncia no solo el PP sino también los sindicatos", ha reprochado para lamentar que la Junta "haya cerrado 2.600 camas en toda Andalucía y en Almería 122".

PICOS DE "700 PERSONAS EN URGENCIAS"

Y en el caso de los centros de salud de El Ejido ha afirmado que hay algunos que han pasado "de seis médicos a tres, que tienen que asumir sus pacientes más los de los que están de vacaciones" y ha añadido que en Urgencias del Hospital de Poniente "hay cinco horas de espera, con picos de 700 personas en un día según los profesionales sanitarios".

"No estamos dispuestos a que el Distrito Poniente y el Hospital Poniente sean la hermanita pobre de la sanidad y por ello hemos registrado una pregunta en el Parlamento para que la Junta de explicaciones, porque queremos que se ponga ya en marcha el Hospital de Día Oncológico prometido para 2017, por el bien de los enfermos de oncología del Poniente y para que no se sature Torrecárdenas", ha asegurado.

Crespo ha advertido de que que si este centro sanitarios no se amplía es porque la Junta "solo ha gastado el 56 por ciento de lo presupuestado para infraestructuras sanitarias en los dos últimos años" y ha considerado que "tienen un colchón importante que pueden utilizar para infraestructuras de este tipo".

"Estamos muy orgullosos de la sanidad, de los profesionales, del hospital de Poniente y del Distrito Poniente, pero se necesita gestión y eso es lo que le pedimos al Gobierno andaluz porque está fallando la gestión y los recursos", ha indicado para concluir que la oferta de empleo de los médicos en Andalucía anunciada por la Junta "llega tarde" y "utiliza a los profesionales sanitarios de forma electoralista".