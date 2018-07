Funcionarios de Valencina constatan la ausencia de documentos para las atracciones infantiles investigadas

Publicado 12/07/2018 17:01:05 CET

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN (SEVILLA), 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

En el marco de la comisión de investigación constituida en el Ayuntamiento de Valencina de la Concepción (Sevilla) sobre las atracciones infantiles instaladas en la Velada de Verano de 2017 pese a carecer de toda la documentación preceptiva para ello, aspecto que según un informe policial habría aceptado la edil de Festejos, el jefe de negociado del Consistorio ha constatado que no recibió "en tiempo y forma petición alguna para el uso del suelo y la instalación" de la maquinaria, toda vez que el arquitecto municipal ha manifestado que no le consta que fuese pedido el informe correspondiente al uso del espacio.

El asunto parte de un informe de la Policía Local fechado el 28 de julio de 2017 y recogido por Europa Press, respecto a una inspección en un castillo hinchable instalado en Valencina para la Velada de Verano de aquel año. Los agentes habrían descubierto que el responsable de esta atracción infantil no contaba con "ninguna documentación en su poder", toda vez que la instalación pertenecía a una empresa que había instalado además "una atracción de camas elásticas, sin que se aporte tampoco la preceptiva documentación".

Según el informe, los agentes entraron en contacto con el Ayuntamiento, llegando a hablar con la edil responsable de la Policía Local, quien según la narración policial habría manifestado que hablaría "del asunto" con el propio alcalde, el socialista Antonio Manuel Suárez.

Después, y siempre según el informe, los policías contactaron con la concejal de Festejos, María Luisa Beltrán (PSOE), quien habría expuesto que no disponía "físicamente de la documentación del castillo hinchable", pero que había sido "entregada en el Ayuntamiento". Los agentes, ante tal situación, reflejan en su informe que trasladaron a la concejal de Festejos que si deseaba que el castillo hinchable funcionase, ella tendría que "autorizar verbalmente" al responsable de la instalación. Es en esta parte final del documento, en la que los agentes indican que la concejal de Festejos "accede" a dicha solución.

EXPEDIENTE SANCIONADOR

El Gobierno socialista del Ayuntamiento, en minoría y liderado por Antonio Manuel Suárez, defendía de su lado en aquellos momentos que la concejal de Festejos negaba que autorizase el funcionamiento de las atracciones, exponiendo que había incoado un expediente sancionador contra los responsables de las citadas atracciones, porque "entregaron documentación que se requiere para el montaje" de las instalaciones, pero "no aportaron la totalidad de la documentación exigida".

En cualquier caso, ya en septiembre de 2017, el Ayuntamiento de Valencina, a instancias de las tres exconcejales del PP declaradas capitulares no adscritas, las dos ediles del Grupo conformado por Construyendo Valencina e IU-CA y el concejal que formaba parte de este grupo en representación de IU, también no adscrito, aprobó conformar una comisión de investigación al respecto. Los socialistas, de su lado, apoyaban la idea de crear una comisión de investigación sobre el asunto, pero votaron en contra al no respaldar los términos planteados por la oposición para dicha comisión.

LOS FUNCIONARIOS SE PRONUNCIAN

A partir de ahí, esta comisión informativa habría celebrado varias sesiones, una de ellas este jueves, cuando el debate habría girado en torno a las respuestas del jefe de negociado del Ayuntamiento, quien según la información recogida por Europa Press habría constatado que de las empresas responsables de las atracciones no recibió "petición alguna en tiempo y forma para el uso del suelo, instalación y funcionamiento" de la maquinaria en cuestión. Según su testimonio, fue "transcurridos 12 días desde la finalización de la velada" cuando recibió documentación al respecto, si bien tal documentación era "imposible de tramitar" al no concretar determinados aspectos.

La sesión también habría incluido el testimonio del arquitecto municipal, quien según la información recogida por Europa Press habría manifestado que no le "consta" que se solicitase el informe correspondiente al uso del espacio para el montaje de las instalaciones, un documento necesario para certificar "la viabilidad urbanística" de la actividad conforme a las normas de planeamiento y para contar con suministros de agua o luz.