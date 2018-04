Huesca recibirá inversiones sanitarias por 10 millones en lo que queda de legislatura

Publicado 05/04/2018 14:46:12 CET

ZARAGOZA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Huesca recibirá inversiones sanitarias por 10 millones de euros en lo que queda de legislatura, ha afirmado este viernes el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sebastián Celaya, quien ha aseverado que esta es una de las ciudades con mejor asistencia de España en este ámbito. Le ha interpelado la diputada del PP, Carmen Susín, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas.

Cada día se realizan miles de consultas, intervenciones quirúrgicas y hospitalizaciones en Huesca, ha dicho, considerando que las infraestructuras sanitarias "son suficientes" para prestar un servicio "de calidad, sin perjuicio de que estemos realizando actuaciones para impulsar nuevos proyectos y mejorar la situación actual".

"A veces hay discrepancias, pero tenemos que evitar enfrentamientos entre unas ciudades y otras, unos barrios y otros", ha considerado Celaya, quien ha añadido que entiende que los ayuntamientos "tiren cada uno para su pueblo". Es "inminente" la construcción del nuevo centro de salud de Los Olivos y este año se redactará el proyecto del de Perpetuo Socorro, ha apuntado.

"No me gustan las primeras piedras, pero me gustaría haber construido más centros de salud" en la Comunidad Autónoma, ha continuado el consejero, quien ha observado que hay que repartir unos recursos "escasos" y "ser cuidadosos" al invertirlos.

En su intervención, Celaya ha señalado que durante la anterior legislatura los aparatos de radioterapia se quedaron "obsoletos" y, por lo tanto, "lo primero" es que se preste este servicio para el conjunto de Aragón, priorizando la capital aragonesa.

EN BLANCO

Carmen Susín ha preguntado al consejero si contempla la puesta en marcha de la unidad satélite de radioterapia en la capital oscense, en el marco de la ampliación del Hospital San Jorge, sobre la que ha preguntado qué plazos maneja del Departamento.

También, por qué han renunciado las dos primeras empresas adjudicatarias del nuevo centro de salud de Los Olivos, obra sobre la que ha pedido algunos datos. Asimismo ha requerido información sobre el centro 'Santo Grial' y el nuevo de Perpetuo Socorro, considerando que para los pacientes de este barrio esta será "otra legislatura en blanco", como en general "para la ciudad de Huesca".