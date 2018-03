Mayor Zaragoza cree que la UE ha defraudado sus valores al no promover la inclusión y la igualdad de todas las personas

Actualizado 19/03/2018 19:10:38 CET

ZARAGOZA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exdirector general de la UNESCO y actual presidente de la Fundación Cultura de Paz, Federico Mayor Zaragoza, ha considerado que la Unión Europea (UE) ha defraudado sus valores al no promover la inclusión y la igualdad de todos los seres humanos. Ha alertado, asimismo, de los efectos "devastadores" que tiene el supremacismo en la sociedad.

Así lo ha afirmado Federico Mayor Zaragoza en declaraciones a los medios de comunicación antes de impartir la conferencia 'La igual dignidad, derecho humano supremo', en el marcho del acto organizado por la Dirección General de Igualdad y Familias del Gobierno de Aragón con motivo del Día para la Eliminación de la Discriminación Racial. La jornada, que se ha celebrado en CaixaForum Zaragoza, ha contado también con la asistencia de la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Ejecutivo autonómico, María Victoria Broto.

Mayor Zaragoza ha observado que "si realmente todos pensáramos que todos los seres humanos, sea cual sea su género, su color de piel, su creencia o ideología, somos iguales en dignidad, la mayor parte de los problemas se resolverían porque nos daríamos cuenta de que tenemos que tener solidaridad" con el resto de las personas, algo que "en estos momentos tanto nos falta en Europa y a escala mundial".

"Me ha dolido muy especialmente esta carencia de amparo, de solidaridad, de tender la mano, de Europa hacia los inmigrantes que ha llevado a que haya habido miles de muertos", ha indicado, al advertir de que ante un atentado terrorista todas las personas se solidarizan con las víctimas, pero "todos los días toleramos que la gente se ahogue o sufra el tráfico de personas".

Ante la situación de los refugiados "lo único que hacemos es ponerlos en unas dependencias en Turquía como forma provisional de atención y de cobijo a los que vienen de otros países y vienen porque allí se mueren de hambre o porque la vida allí es imposible", ha advertido tajante, para remarcar que "es necesaria la inclusión y considerar a todos los seres humanos iguales".

En su opinión, Europa ha defraudado sus propios valores y ante el neoliberalismo que ha "marginado" a las Naciones Unidas, ha pedido restablecer el "multilateralismo y pensar que todos los países y todas las personas merecen atención".

Ha observado, asimismo, que "no puede ser" y se debe corregir el hecho de que un pequeño número de personas acumule una riqueza superior a la mitad de la humanidad o que en España "en los últimos años de la crisis haya habido un incremento muy grande de millonarios, no puede ser porque la brecha salarial y social no puede incrementarse por una situación de precariedad".

RECONSIDERAR EL CAMINO RECORRIDO

Por ello, "hoy más que nunca es necesario que haya una reconsideración del camino recorrido, Europa no puede ser solo una unión monetaria", a pesar de que en este momento "estamos unidos por una moneda, no por una economía, ni por una unión política, cultural o social".

En cuanto al auge de partidos de corte fascista o supremacista, Federico Mayor Zaragoza ha llamado a "aprender de la historia, del fascismo, del nazismo, del imperio del sol naciente en Japón. El supremacismo ya sabemos lo que da de sí, ya sabemos lo que pasa cuando alguien dice que mi religión es la verdadera o que mi ideología o etnia es superior a la vuestra".

En este punto, ha estimado que el presidente de EEUU, Donald Trump, "es un supremacista muy peligroso" y ha alertado de los partidos que están proclamando en países europeos que "la raza aria es superior", al insistir en que "el supremacismo al cabo del poco tiempo tiene unos efectos devastadores".

REFLEXIÓN

Por su parte, la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, ha llamado a realizar una reflexión sobre la inclusión y la diversidad, al indicar que Aragón es una Comunidad "diversa, no se sabe qué porcentaje de sangre tenemos cada uno con las culturas que nos han precedido" y, además, la llegada de personas de otros países a la región ha supuesto una ayuda "importantísima socialmente, económicamente y a todos los niveles" para combatir la despoblación.

Broto ha criticado la "falta de compromiso" del Gobierno de España con la inmigración, recordando que la política del Ejecutivo central ha sido "muy negativa desde todos los puntos de vista; se negó la asistencia sanitaria, ha desaparecido el fondo para la inmigración que tanto supuso para nuestra Comunidad autónoma".

Mientras tanto, desde el Gobierno de Aragón se ha reactivado el foro de la inmigración, se ha puesto en marcha una oficina contra la discriminación, planes de apoyo a la diversidad, "hemos recuperado la sanidad para inmigrantes", como muestras del "compromiso que tenemos con la inmigración", ha manifestado Broto, al concluir que con esta jornada se reivindica también "la dignidad e igualdad de los seres humanos".