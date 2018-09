La UVA sí permite consultar online trabajos fin de grado, fin de máster y tesis doctorales

Actualizado 13/09/2018 11:44:12 CET

El rector defiende "el rigor y la seriedad" de la universidad pública y recuerda que la UVA está reconocida como "la más transparente" de España

VALLADOLID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Valladolid (UVA) sí permite consultar a través de su página web los trabajos fin de grado, fin de máster y tesis doctorales de sus alumnos --salvo aquellos sometidos a confidencialidad por tratarse de proyectos participados por empresas o por estar pendientes de publicación científica a manos de una editorial--.

Así lo ha apuntado el rector, Antonio Largo Cabrerizo, quien ha comparecido este jueves para defender "el rigor y la seriedad" de la universidad pública española en general, y de la que preside en particular, en plena polémica sobre los másteres de varios cargos políticos.

El repositorio documental (UVADoc) permite, tal como ha explicado Largo Cabrerizo en declaraciones recogidas por Europa Press, consultar trabajos mediante la búsqueda por título o autor, tanto la información "sintetizada" del mismo como el trabajo completo.

En cualquier caso, el rector ha evitado "entrar en valoraciones personales" de asuntos que no le "atañen" y ha insistido en que las noticias recientemente aparecidas "no son el reflejo de la realidad en la universidad pública", sino "una muestra puntual de actuaciones que no deben tener cabida en las instituciones". "Son una absoluta excepción", ha aseverado.

En este sentido, ha defendido la "trazabilidad" de las actuaciones en el ámbito académico y los mecanismos de control para evitar cualquier posible plagio en los trabajos, de modo que "si se produce una disfunción se puede detectar y solucionar".

Para ello, la UVA cuenta con los servicios de la plataforma Turnitin, que permite comparar trabajos para detectar este tipo de prácticas. Esta nueva herramienta se utiliza desde el pasado mes de agosto, fecha hasta la cual se utilizaba el sistema Compilatio, que fue sustituido a petición de los profesores para facilitar esta tarea, según ha explicado Largo Cabrerizo.

Por otro lado, Antonio Largo Cabrerizo ha presumido del avance en materia de transparencia de la institución académica desde la toma de posesión del nuevo equipo de Gobierno que encabeza, de modo que actualmente lidera el ranking de transparencia de las universidades españoles elaborado por Dyntra, con 110 de los 132 indicadores validados y un grado de cumplimiento del 83,33 por ciento --a finales de junio era sólo del cinco por ciento--.

Además, en el conjunto de las administraciones públicas evaluadas, la UVA se sitúa en el puesto 26 de mil, lo que la sitúa como "la primera de Castilla y León", mientras que otras como la Junta ocupa el puesto 32, el Ayuntamiento de Valladolid el 58 y la Diputación de Valladolid el 107.