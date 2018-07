COMUNICADO: Nace NeuronUP Labs para investigar sobre la rehabilitación cognitiva

Publicado 29/06/2018 13:51:17 CET

NeuronUP Labs nace para crear y fomentar investigaciones en rehabilitación cognitiva para personas con Alzheimer, esclerosis múltiple y discapacidad intelectual

La plataforma de estimulación cognitiva NeuronUP ha puesto en marcha NeuronUP Labs, una iniciativa para crear y validar investigaciones dirigidas al estudio de la rehabilitación neuropsicológica en personas con daño cerebral, TDAH o enfermedad mental, así como a promover la capacitación de personas con discapacidad intelectual con el objetivo de dotarles de mayor autonomía e independencia en determinadas actividades de la vida diaria. Este nuevo proyecto busca también fomentar la investigación en la intervención precoz para enlentecer el proceso de deterioro cognitivo en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson o la esclerosis múltiple.

'Esta iniciativa surge con la misión de invertir recursos y promover proyectos de investigación dirigidos a mejorar el día a día de personas daño cerebral, Alzheimer, esclerosis múltiple, trastornos del neurodesarrollo, discapacidad intelectual o enfermedad mental', explica el CEO y fundador de NeuronUP, Íñigo Fernández de Piérola.

15 Investigaciones en marcha

Actualmente NeuronUP colabora activamente con investigadores de universidades y centros de investigación de todo el mundo que profundizan en el estudio de la neuroplasticidad y la intervención cognitiva. Una de ellas es la Hong Kong Polytechnic University que está desarrollando una investigación sobre deterioro cognitivo leve mezclando estimulación transcraneal y la estimulación cognitiva con NeuronUP.

Pero no es necesario irse tan lejos para hablar de estudios en rehabilitación cognitiva con NeuronUP. Aura Fundación, en colaboración con la Facultad de Psicología Blanquerna, está realizando una investigación sobre estimulación cognitiva en adultos con síndrome de Down y los beneficios del programa NeuronUP. Esta investigación, conducida por la doctoranda Inma Mateos Villalón bajo la dirección de la Dra. en neuropsicología Olga Bruna, 'nace con el objetivo de comprobar la efectividad de NeuronUP para una buena prevención del deterioro cognitivo en el proceso de envejecimiento', explica la neuropsicóloga Roser Fernández de la Fundación Aura.

En esta misma línea, el Instituto de Investigación Hospital Universitario La Paz (IdiPAZ) está realizando una investigación con NeuronUP sobre la estimulación cognitiva en personas con VIH; mientras el investigador Julio Plata Bello del Hospital Universitario de Canarias está llevando a cabo un ensayo clínico sobre la efectividad de un tratamiento de rehabilitación cognitiva asistida por ordenador en pacientes afectos de esclerosis múltiple. Los primeros resultados de esta investigación acaban de ser presentados en el 4th Congress of the European Academy of Neurology.

Otro ejemplo es el de la investigadora de la Universidad de Burgos Olalla Saiz Vázquez quien está realizando una investigación centrada en enlentecer el proceso de deterioro cognitivo en personas mayores y está a punto de dar los primeros resultados. 'El objetivo consiste en aplicar un entrenamiento con la plataforma de estimulación cognitiva NeuronUP a una población de personas mayores y valorar, con la batería Test Barcelona Abreviado, el efecto de la intervención sobre el grupo a partir de las variables dependientes analizadas (memoria, atención y lenguaje)', explica la investigadora española.

En total son más de 15 las investigaciones en rehabilitación cognitiva que actualmente se están realizando en NeuronUP Labs. 'El equipo de diseño y desarrollo de actividades de NeuronUP colabora estrechamente con los investigadores para adaptar el material actual de la plataforma -más de 7.000 actividades y 3.000 recursos extra- a las necesidades específicas de cada uno de los proyectos de investigación y para desarrollar material personalizado para cada uno', aclara Fernández de Piérola.

Empieza una investigación con NeuronUP

'En NeuronUP estamos abiertos a propuestas innovadoras de investigadores de cualquier parte del mundo', recalca Fernández de Piérola. El comité científico de NeuronUP es el encargado de revisar cada solicitud con criterios de rigor científico.

Los investigadores cuyas propuestas sean aceptadas contarán con asesoramiento continuo del equipo de neuropsicólogos y del departamento de diseño y desarrollo de actividades.

Aquellos interesados en utilizar el programa NeuronUP en su proyecto de investigación, han de inscribirse aquí o mandar un correo a investigacion@neuronup.com y el equipo de NeuronUP se pondrá en contacto para validar tu propuesta.

