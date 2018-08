COMUNICADO: 7 consejos para iniciar el año escolar con buen pie, que propone tiendas.com

Publicado 24/08/2018 13:48:28 CET

El regreso de las vacaciones siempre es duro para los más pequeños de la casa, aunque los niños y adolescentes han tenido casi tres meses de vacaciones para recargar pilas, jugar, realizar los deberes del verano, ir a la playa, a la piscina, a la montaña etc. e incluso aburrirse, la mayoría no están preparados para la vuelta al cole o al instituto

Por ello, para la salud de toda la familia es bueno comenzar el curso escolar con buen pie, tanto para los padres como para los hijos, y desde tiendas.com se han atrevido a proponer siete consejos para que los padres lleven a cabo antes de que comience el estrés de la vuelta al colegio:

Rutina de horarios: es recomendable establecer una rutina para los niños dos semanas antes de la fecha de inicio: temprano a la cama y levantarse temprano. Será duro llevarlo a la práctica los primeros días, los niños se revelarán porque están acostumbrados a tener unos horarios más flexibles que el resto del año, pero pronto sucumbirán a los brazos de Morfeo y a la rutina diaria.

La charla del patio de la escuela: si es posible, es bueno abrir líneas de comunicación con los maestros, otros padres y sus hijos (por supuesto). Es interesante que antes de empezar el curso escolar, los niños retomen las relaciones sociales con sus compañeros de pupitre, les hará ser más conscientes de la llegada del nuevo curso y lo harán con más confianza. Y para los padres que se hayan desconectado de los grupos de WhatsApp del colegio, si es que hay alguno, les ayudará a coger el ritmo de los tropecientos WhatsApp que tendrán al comienzo del nuevo curso.

Toda la tarea y algo de juego: establecer un horario para terminar la tarea escolar que los niños tenían encomendada para el verano. Es recomendable ir subiendo gradualmente el tiempo dedicado al estudio, según se acerca el fin del verano, sino el cambio de las vacaciones al curso escolar será muy duro para ellos. Todo siempre en función de las edades y necesidades de cada niño o adolescente en particular.

El tiempo apremia y deben llevar los deberes realizados el primer día de clase al colegio. Empezar con buen pie el curso escolar, les dará seguridad a la hora de afrontar el reto escolar del nuevo año.

Aclarar a los niños que sólo se les comprará lo que necesiten para el curso escolar: La gran mayoría de los niños y adolescentes asocian el inicio del curso escolar con las compras: uniformes o ropa nueva, mochila, material escolar etc. Para evitar fomentar el consumismo en los más pequeños de la casa es necesario, aclararles que se les comprará el material solicitado por los profesores o el colegio, independientemente de que sea septiembre o sea enero, fechas donde el consumo de material escolar experimenta un pico alto de demanda en el buscador y comparador de precios tiendas.com, pero sólo siempre y cuando sea necesario, y adecuado a sus necesidades.

María José Capdepón CCO del buscador y comparador de precios tiendas.com advierte de la necesidad de educar a los niños en el reciclaje y de enseñarles a reutilizar objetos. Por ello, es bueno revisar con ellos el estado de los materiales del curso pasado y explicarles que deben utilizar por más tiempo los que estén en buen estado, o incluso darles otro uso, como aprovechar el papel sobrante en alguna libreta usada para realizar ejercicios en sucio, o simplemente para usar como papel para estudiar. Y considera que es importante también, que los niños se impliquen en las compras del material escolar, e incluso, dejarles que elijan algunos para estimularlos en su proceso de aprendizaje. Al igual que incentivar a los niños a que forren y marquen sus libros, su material escolar, sus mochilas escolares, sus chaquetas de los uniformes, sus abrigos etc. Les hará que se comprometan a cuidar sus cosas y que no las pierdan con tanta facilidad el próximo curso escolar. Es sano ir dejando que los niños vayan siendo 'personitas' más independientes, y que vayan creciendo con un poco de responsabilidad.

Reducir al mínimo las distracciones en casa: Este punto engloba la televisión, la música alta, los juegos de ordenador que no sean educativos, las llamadas de teléfono etc. Y en la medida de lo posible, sustituirlas por otras actividades más productivas o didácticas, como leer, jugar a juegos de mesa, conversar etc.

La noche anterior: Preparar todos los “snacks” o los almuerzos, preparar la ropa o los uniformes, comprobar que las mochilas contengan todo lo necesario para el primer día de colegio, etc. Es interesante realizar la higiene diaria, las duchas o los baños por la noche, hasta coger la rutina del día a día y así la mañana será menos dura para todos.

Dar un buen ejemplo es fundamental: Los niños son como esponjas, todo lo copian y siempre son más proclives a seguir el ejemplo de sus padres que sus consejos, sobre todo si están en la época de la adolescencia, tan complicada para muchos padres.

Siguiendo estos siete consejos que proponen desde tiendas.com, por lo menos, se podrá ir preparando a los niños y a los adolescentes para que la vuelta a la rutina escolar, sea lo menos dura posible y puedan comenzar con buen pie el año escolar.

Por último, el primer día de clase, también es aconsejable y no estará de más, llegar un poco antes al colegio para no comenzar el curso corriendo, con gritos, estresados y “soltando” al niño en la puerta del colegio como si fuese un paquete y los padres una empresa de reparto exprés.

