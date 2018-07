M. Night Shyamalan y 'El protegido 2'

Actualizado 22/09/2008 15:11:07 CET

Tras ver como sus últimas películas, 'La joven del agua' y 'El incidente', han pasado con más pena que gloria por la taquilla, el cineasta M. Night Shyamalan se está planteando dejar de lado su afán por sorprender y crear una historia nueva y chocante en cada película y retomar uno de sus personajes más queridos. Se trata de 'El Protegido', la segunda de sus películas que protagonizó Bruce Willis tras el exitazo de 'El sexto sentido', y de la que Shyamalan está plateándose rodar una secuela.

"Me lo pregunto todo el tiempo y es una idea que siempre está en mi cabeza. El otro día volvía a preguntármelo, ¿debería hacer 'El Protegido 2'?. Cometí el error de dejarme llevar por la reacción de los medios y el público ante la película, la experiencia me ha demostrado posteriormente que ninguna de las películas que estreno tiene que ver con ninguno de mis trabajos anteriores", señaló el director en declaraciones a la MTV en las que lamenta no haber confiado más en esa historia.

"Si hubiera tenido más confianza en mí y hubiera dicho 'confío en ésta película, amo ésta película' y hubiera empezado a escribir la segunda parte. Esa hubiera sido la decisión correcta, lo pienso muchas veces y me pregunto si no es todavía muy tarde para hacerlo", apuntó Shyamalan que reconoció que 'El Protegido' se concibió, en principio como una trilogía, aunque desistió de la idea por las críticas.

Incluso reconoció que llegó a sentarse con los dos protagonistas, Bruce Willis y Samuel L. Jackson, para hablar de los detalles de la secuela. Ahora que empieza a notar que tras sus últimos fiascos en taquilla los estudios pueden colgarle la etiqueta de 'director poco rentable' Shyamalan ya no ve con tan malos ojos repetirse y retomar uno de sus éxitos de antaño para recuperar con un taquillazo, la confianza de la taquilla.