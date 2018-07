The Killers reniegan de Led Zeppelin y Nirvana

Actualizado 02/05/2009 11:16:01 CET

LOS ANGELES, 2 May. (EUROPA PRESS) -

Así de claro. El cantante de The Killers, Brandon Flowers, está "cansado" de ese "pedestal" en el que hace años se alzan Led Zeppelin y Nirvana y quiere acabar con ellos. Especialmente en Estados Unidos, donde su banda no triunfa como en Europa.

En una entrevista con la revista estadounidense 'NME' recogida por Europa Press, el cantante de la banda de Nevada hace un alto en su gira por Estados Unidos para protestar por el hecho de que The Killers sean recibidos con aclamación en Europa -y especialmente en Reino Unido- pero no goce del mismo éxito en su país natal.

A juicio de Flowers, el problema son los prejuicios de la audiencia estadounidense. "Hemos sido recibidos en Europa de una forma que nunca llegaré a entender y es una cosa maravillosa, pero aquí (en EE.UU.) la gente sigue muy obsesionada con Led Zeppelin y Nirvana, esa clase de bandas a las que nadie más tiene permitido superar", señala.

"No somos sólo nosotros; hay un montón de grandes bandas que han sido contenidas o limitadas por la influencia de esas gente que hemos puesto en pedestales. Estoy cansado de eso ¿sabes? Simplemente quiero arrojarles de él", proclama Brandon Flowers, cuya banda ha vendido más de 12 millones de discos en todo el mundo, fundamentalmente, de sus dos primeros álbumes.

En cualquier caso, el cantante de The Killers reconoce que ese tipo de actitud "no le gusta a la gente", a su juicio, porque la mayoría de ellos "no cree que sea posible que alguien más" pueda alcanzar el nivel de bandas tan legendarias como Led Zeppelin o Nirvana. Flowers considera que da igual "cuántas grandes canciones escribamos o cuántos grandes conciertos demos", el público estadounidense no le elevará al mismo pedestal.

Sin embargo, reconoce que con su último disco, 'Day and Age', se ha producido un cambio de rumbo en Estados Unidos, aunque todavía están a años luz del éxito que han logrado en Europa.