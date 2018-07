Wilko Johnson actuará en enero en Barcelona, Avilés y Vigo

Actualizado 21/12/2015 17:45:18 CET

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Después de sus conciertos de la pasada primavera, el músico británico Wilko Johnson regresará a España en enero de 2016 para ofrecer otros tres conciertos.

Concretamente, las citas serán en Barcelona (27 de enero en Teatre Apolo), Avilés (29 de enero en el Centro Niemeyer) y Vigo (30 de enero en el Auditorio del Mar).

Wilko Johnson viene acompañado de Dylan Howe y su fiel escudero, el bajista Norman Watt-Roy.

El músico fue diagnosticado a finales de 2012 con cáncer de páncreas terminal. El doctor le propuso someterse a una operación pionera que le liberó de la enfermedad.

El último trabajo de Johnson es Going Home, un disco conjunto con el cantante de The Who, Roger Daltrey, editado el pasado año, cuando todavía no había superado el cáncer.