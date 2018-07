Pau Gasol: "No sé si es suficiente la buena relación de LeBron con Popovich para venir a San Antonio"

Publicado 25/06/2018 20:28:45 CET

BARCELONA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jugador español de los San Antonio Spurs, Pau Gasol, ha señalado este lunes sobre LeBron James y el futuro del 'All-Star' en la NBA que el técnico de la franquicia texana, Gregg Popovich, tiene "buena relación" con el todavía jugador de los Cleveland Cavaliers, pero que no sabe si ello será "suficiente" para conseguir ficharle.

"Sé que Popovich tiene buena relación con él y que se tienen admiración mutua, pero más allá de esto no sé si es suficiente como para que LeBron tome la decisión de venir a jugar a los Spurs, que sería una noticia importante para el equipo", señaló a los medios.

Gasol, en Barcelona para la presentación de la Pau Gasol Academy 2018, añadió que no sabe qué posibilidades reales hay de ver a James vestido de negro con los Spurs. "No sé si hay posibilidades o no, o si son muchas o pocas. Depende de LeBron James dónde jugar el año que viene, sólo lo sabe él y su entorno", apuntó.

"LeBron imagino que querrá ir a un equipo con capacidad de ganar a los Warriors, el mejor equipo a día de hoy de la liga. Si imagina que es en los Lakers con otras incorporaciones, o si va a Houston que ya tiene a Paul y Harden, también tendría sentido. O incluso si se queda en Cleveland e intenta mejorar el equipo. Habrá que esperar, son movimientos que afectan a otros jugadores", advirtió.

Por su parte, el catalán aseguró que le es complicado saber dónde jugará el año que viene. "Para mí es difícil confirmar que seguiré donde estoy. Mi mente está preparada para afrontar la temporada que viene lo mejor posible, mi mente está en los Spurs. Entiendo que hay una situación de cierta poca familiaridad en la franquicia", comentó.

Y es que el "jugador más importante", en relación a Kawhi Leonard, "ha declarado que quiere ser traspasado y desestabiliza un poco", recordó Gasol. "Pero yo hago mi postemporada con la máxima ilusión como si continuara en San Antonio con el equipo que haya. Veremos cómo se desarrollan estas incógnitas", remarcó.

Kawhi dependerá mucho de San Antonio, que decidirá si lo traspasa. "No sé si se puede reconducir la situación tras la petición de Kawhi de salir. No sé si una oferta multimillonaria lo arreglaría. Hace tiempo que no hable con él, es un jugador muy reservado", aseveró en este sentido.

En cuanto a Luka Doncic, augura un gran futuro al jugador esloveno en la NBA. "Ha recaído en un equipo que ha hecho un movimiento en el draft para tenerle, las perspectivas son buenas. Está en un equipo joven, en reconstrucción, va a tener protagonismo y responsabilidad, ya tiene una madurez única y especial. Va a tener una buena entrada y comienzo de trayectoria en Estados Unidos", subrayó.