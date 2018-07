Clemente: "Urzaiz es importantísimo para la plantilla"

Actualizado 27/01/2006 20:02:30 CET

BILBAO, 27 Ene. (EUROPA PRESS)

El técnico del Athletic Club, Javier Clemente, se defendió hoy de quienes le acusan de restar minutos de juego al delantero Ismael Urzaiz, asegurando que le considera un "jugador importantísimo" para el equipo, aunque considera que no le ve "para jugar fuera de casa a la contra".

"Os he leído que Urzaiz no juega conmigo. Urzaiz ha jugado muchos partidos con nosotros de titular. De los catorce partidos que llevo ha jugado nueve o diez. Fuera de casa ha jugado menos, pero ya he dicho que Isma es un jugador importantísimo, aunque no le veo en el Athletic actual para jugar fuera de casa a la contra", explicó.

Clemente afirmó que el delantero de Tudela tendría "una cabida importante" en el Athletic que él dirigió en los primeros años 80, con los que ganó Liga y Copa. " Mi equipo del año 81 tenía fuerza y dominábamos 70 de los 90 minutos de juego, hasta fuera de casa. Pero ahora, estando en la cola, que nos dominan mucho fuera de casa, no le veo a Isma; veo más a otros compañeros con mucho más desgaste físico y más velocidad", argumentó.

Por todo ello, el técnico de Barakaldo censuró a quienes intentan, a su juicio, insinuar una supuesta mala relación entre entrenador y jugador. "Si pretendéis enemistarme con Isma Urzaiz os equivocáis porque es un chaval importantísimo para la plantilla", aseveró.

NO TIENE DUDAS SOBRE EL 'ONCE'

Clemente no quiso confirmar, no obstante, si el jugador navarro será titular mañana en San Mamés ante el Getafe, ni desveló el resto del 'once inicial', donde Aritz Aduriz se perfila como el sustituto del lesionado Joseba Etxeberria, aunque aclaró que no tiene "ninguna duda" sobre los hombres que pondrá en el campo.

"Cuando acabo un partido, a los dos días ya sé el equipo con el que voy a jugar el domingo siguiente. Lo que pasa es que a veces lo cambio porque igual no he visto bien a un jugador en el entrenamiento", comentó.

EL PELIGRO DEL GETAFE

Sobre su rival de mañana, el técnico rojiblanco destacó su peligro ofensivo. "Es un equipo que hace gol, que basa su juego en el ataque, y por tanto se convierte en peligroso porque tiene hombres que son muy buenos. Luego tiene jugadores que trabajan muy bien aunque no tengan mucho nombre", señaló 'El Rubio', que precisó que "la gran campaña" que está realizando el Getafe, "no es casualidad", sino fruto de "un rendimiento bueno".

FALTA EFECTIVIDAD Y SOBRAN GOLES TONTOS

Clemente destacó el "alto nivel" al que está rindiendo el Athletic en los últimos partidos, pero lamentó que la falta de efectividad de cara a gol y los fallos tontos en defensa le estén impidiendo transformar en victorias ese buen rendimiento.

"Estamos llegando arriba con contundencia, rápidos y fuertes, pero no transformamos, y luego nos meten goles bobos, aunque son hechos puntuales. Debemos hacer coincidir el alto nivel con la eficacia, que creo que cualquier día la tendrá porque no es normal que jugadores goleadores no metan ocasiones de gol que tienen. También es extraño que a la defensa le metan tantos goles. Por eso entiendo que se tiene que normalizar el acierto y el fallo que se convierte en gol".

Por último, sobre la posibilidad de que las copiosas nevadas que están cayendo pudieran obligar a suspender el partido mañana, señaló que se atendrá a la decisión del árbitro. "San Mamés está muy mal desde hace tiempo, ya no es lo que era. Y si sigue así el tiempo, el campo va a estar muy pesado. Pero el árbitro decidirá. Yo no tengo ningún reparo", concluyó.