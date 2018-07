Carmen Calvo defiende cambiar el Código Penal para introducir el consentimiento expreso en los delitos sexuales

Publicado 08/07/2018 14:15:35 CET

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, ha defendido cambiar el Código Penal para introducir el consentimiento expreso en los delitos sexuales tras la sentencia de 'La Manada'.

Así lo ha manifestado Calvo en una entrevista concedida a El Mundo, en la que ha hecho referencia a la reforma del Código Penal sueco "para decir que salvo que una mujer diga expresamente sí, su respuesta es no". "Es una fórmula extraordinaria, no podemos estar interpretando. Si una mujer no verbaliza sí es no", ha concretado.

Además, la vicepresidenta ha criticado que el anterior Gobierno "no dejó determinados" dónde estaban los 120 millones de euros "que faltaban" en los Presupuestos Generales del Estado para cumplir el Plazo contra la Violencia de Género.

En este sentido, Calvo ha asegurado que el actual Ejecutivo va a "localizar" esos 120 millones de euros y ha añadido que, además, van a reunir a la Conferencia Sectorial de Igualdad para "empezar a trabajar de forma coordinada con todas las comunidades autónomas".

"Y si hace falta, pondremos más recursos porque la prioridad de este Gobierno es lanzar un mensaje: el Estado tiene que proteger a las mujeres", ha concluido.