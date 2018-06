Música, teatro y danza llegan a 25 municipios cacereños de la mano del programa Estivalia, que cumple 30 años

Publicado 26/06/2018 13:14:15 CET

La Diputación de Cáceres cuenta este año con 25 artistas, la mayor parte de ellos extremeños

CÁCERES, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El programa cultural Estivalia, que cumple su trigésima edición, llega este verano a 25 municipios de la provincia de Cáceres donde otros tantos artistas ofrecerán conciertos, teatro o espectáculos de danza en la calle desde el 7 de julio y hasta el 25 de agosto.

La Diputación de Cáceres organiza este calendario de actividades culturales que est año cuenta con 25 artistas, la mayor parte de ellos extremeños, más cinco nacionales y tres internacionales, de Italia y Estados Unidos.

Estivalia comenzará el 7 de julio en Villasbuenas de Gata con el montaje 'Barataria' que pondrá en escena Teatro de Papel y concluirá el 25 de agosto en Alcollarín con la obra 'Camino del paraíso' de Teatro Guirigai. Entre medias, habrá actuaciones de música folk, jazz, flamenco, gospel, rock, indi, otras obras de teatro y un espectáculo de danza.

La presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, ha presentado este martes el programa que cuenta con un presupuesto de 125.470 euros, unos 60.000 euros menos que en la pasada edición porque también ha disminuido a la mitad el número de localidades a las que llega esta oferta, debido a que muchos de los municipios ya se han acogido a otros programas culturales que la institución provincial pone en marcha a lo largo del año.

Cordero ha recordado que, durante muchos años Estivalia ha sido la única actividad cultural que podían tener los pueblos más pequeños de la provincia durante la época de verano, "precisamente cuando estos pueblos se encuentran repletos de vecinos y vecinas que regresan a sus lugares de origen para pasar las vacaciones".

"Antes eran solo los municipios más grandes los que podían permitirse contar con un programa cultural potente, pero ahora también pueden disfrutarlo los más pequeños gracias a programas como este", ha añadido en la presentación en la que ha estado acompañada por el diputado de Cultura, Álvaro Sánchez Cotrina, y la teniente de alcalde de Villasbuenas de Gata, Estefanía González, en representación de los pueblos que disfrutarán de la programación.

"Para mi pueblo haber sido beneficiario de Estivalia supone que muchos de mis paisanos van a disfrutar de una obra de teatro de calidad, algo que a priori puede parecer básico, pero no lo es, porque los pueblos pequeños como el mío, cuentan con una población envejecida y hay muchas personas que no han podido acudir nunca en su vida al teatro, y si no fuese por esto probablemente nunca lo disfrutarían", ha comentado González. Por su parte, el diputado ha destacado que se trata de una programación de calidad y variada para dar cabida a todos los gustos.

PUEBLOS Y ARTISTAS

Los pueblos que contarán con una actuación de Estivalia en esta edición son: Abadía, Alcollarín, Caminomorisco, Cedillo, Cuacos de Yuste, La Garganta, Garvín de la Jara, Hervás, Jerte, Madroñera, Malpartida de Plasencia, Mirabel, Navas del Madroño, Perales del Puerto, Portezuelo, Pozuelo de Zarzón, Romangordo, Salorino, Serradilla, Torrecilla de los Ángeles, Torrejón el Rubio, Villasbuenas de Gata, Villanueva de la Vera y Zorita.

Entre los artistas musicales se encuentran Álvaro Díaz (copla), Bambikina (indie), Berezo (folk), Berzosax (jazz-blues), Briganthya (música celta), Carmen París (fusión jota-jazz-flamenco), Celia Romero (flamenco), Estela de María (copla), Hijos del Levante (rock andaluz), Fônal (pop), El arte de la copla o España Circo Este (tango-punk).

Completan la lista musical Kaláscima (indie folk), La Musgaña (folk), Limando (ska), Los Niños de los Ojos Rojos (celta rock), Maui (fusión flamenco-jazz), Pedro Peralta (flamenco), Rosario Abelaira (copla), South Carolina Gospel Choir (gospel) y The Ladies (rock and roll).

En cuanto a las propuestas teatrales, se incluyen e la programación las compañías Escalera de Tijera (Demonios y monstruos), Teatro de Papel (Barataria), Teatro Guirigai (Camino del paraíso) y ZTeatro (Farsantes de ida y vuelta).

Cordero ha destacado también que a esta oferta cultural de Estivalia 2018 se suma la convocatoria del programa Activa Cultura, para que los municipios que lo desearan solicitaran una ayuda para programarse ellos mismos su programación cultural. A esta opción se han acogido 114 pueblos, para los que se ha destinado un presupuesto de 136.800 euros.