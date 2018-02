La alcaldesa de Cáceres señala que no se ha paralizado la inversión de la mina sino "un expolio" de la zona

Actualizado 19/02/2018 14:04:00 CET

Nevado asegura que "no habrá mina" porque aunque se modificara el PGM, la DIA sería desfavorable

La alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, ha indicado que la orden de paralizar los trabajos de investigación y sondeos que está realizando la empresa Tecnología Extremeña del Litio (TEL) en la zona de Valdeflórez se ha llevado a cabo a raíz de los informes de los técnicos municipales porque se estaba realizando "un expolio" de la zona, ya que se han abierto caminos y se han realizado obras para las que no se tenían permisos. "No espantamos a los inversores, sino a los expoliadores", ha subrayado.

Nevado ha explicado este lunes que la providencia se dictó el pasado viernes y que se notificará a la empresa en cuanto la Policía Local reciba la resolución de los servicios de Urbanismo aunque, no obstante, la empresa ya ha empezado a retirar la maquinaria para que no haya que proceder al precinto de ésta.

"Si no paralizaran las obras tendríamos que precintar las máquinas, pero es una empresa seria y no creo que haya que adoptar medidas más coactivas y hasta ahí no hará falta llegar nunca", ha indicado la alcaldesa cacereña que añade que "si han incurrido en alguna irregularidad merecedora de sanción, se le pondrá la sanción correspondiente".

A preguntas de los medios sobre este asunto tras la presentación de las obras de ampliación del Parque del Príncipe, Nevado ha insistido en que lo que se ha hecho es cumplir con la normativa actual ya que, una vez que se ha comprobado que los trabajos que se estaban realizando "se extralimitaban" de las licencias concedidas, se ha procedido a la paralización de las obras.

"No se trata de parar una inversión sino un expolio y no hay que confundir una cosa con la otra, invertir para el ayuntamiento tiene otra definición y aquí se estaba expoliando la Sierra de la Mosca porque las licencias de obras concedidas no se ajustaban a lo que se estaba ejecutando", ha recalcado al tiempo que pide "respeto" a los procesos administrativos y los informes técnicos que son los que avalan esta decisión.

Desde el ayuntamiento se ha requerido a la propia empresa y a la Junta de Extremadura, que es la que concedió los permisos de investigación, que aporten toda la información necesaria en forma de alegación contra la providencia que paraliza esos trabajos.

Una paralización que la plataforma ciudadana 'Salvemos la Montaña' cree que llega tarde puesto que los trabajos de sondeo y las catas están prácticamente terminadas, a lo que la alcaldesa ha respondido que las licencias de investigación las da la Junta de Extremadura y la competencia en materia minera es regional.

"El ayuntamiento solo ha dado unas licencias de obras amparadas por esos permisos de investigación y lo que se ha hecho es comprobar si lo que se estaba haciendo se ajustaba a las licencias", ha insistido Nevado que ha añadido que el Gobierno cacereño "no hace las cosas a las bravas" y se respeta "escrupulosamente" el procedimiento administrativo porque es "la garantía de que las cosas se hacen bien y no se pueden saltar los informes técnicos".

Así, cuando los técnicos municipales han comprobado que se han "extralimitado" en los trabajos se ha puesto en marcha el procedimiento que se activa "en todos los casos similares", subraya la regidora, y que es la paralización de las actuaciones y la restauración del orden urbanístico que se ha vulnerado. "Se actúa así en todos los casos", recalca.

"NO HABRÁ MINA"

La alcaldesa se ha mostrado convencida de que "no habrá mina" porque el ayuntamiento no va a modificar el Plan General Municipal (PGM) que permita la actividad extractora en la zona, pero, además, en el caso de que se modificara el plan de urbanismo, Nevado está segura de que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) será desfavorable y el proyecto no podrá salir adelante.

"La DIA será desfavorable porque se van a arrasar miles de hectáreas de alcornoques y el agujero que dejarán no se llenará jamás de agua, porque si su propuesta de restauración es que el gran hoyo se llene de agua eso me parece un insulto a la inteligencia porque tenemos el ejemplo de la cantera de Olleta, que no es una laguna, sino un agujero", ha sentenciado.

En alusión a la postura de la Junta de Extremadura en este proyecto, Nevado le ha reprochado su "silencio" y que "tienen que aclarar muchas dudas" como la posible relación de la empresa con la de Aguablanca en Monesterio (Badajoz) y la posibilidad de que se haya producido un "cambio de cromos", como se ha apuntado desde las filas del PP.

La alcaldesa ha pedido también al Ejecutivo regional que explique por qué "desautoriza" al Grupo Municipal del PSOE, que se opone a este proyecto, cuando en un principio se dijo que se iba a respetar la decisión de los concejales socialistas, "ya que son los que representan a los cacereños", ha dicho Nevado que ha reprochado que "ahora, Mérida quiera dirigir esta batalla", sin contar con los cacereños.

A la pregunta de si desde el ayuntamiento se ha mantenido algún contacto con la empresa promotora, la alcaldesa ha respondido que sí y que, cuando conocieron el proyecto, el equipo de Gobierno decidió "no era lo que se quiere para la ciudad", porque después de los 24 años de explotación de la mina "solo quedará desolación", ha dicho.

En sus declaraciones ha vuelto a recordar que la provisión de puestos de trabajo son a 24 años y los impuestos también se computan en este periodo por lo que no es "tanto como dicen" porque, además, no viene asociada a otras empresas como posibles factorías de construcción de coches o de motores eléctricos.

Por ello ha pedido a los responsables regionales que "hagan atractiva" Extremadura con un cambio de política fiscal e incentivos a las inversiones para que las empresas se instalen aquí y generen riqueza y puestos de trabajo. "Una de la medidas que impulsamos desde el ayuntamiento fue poner a disposición de las empresas suelo público pero si generan empleo con carácter permanente y no temporal, porque ese ya sobra", ha concluido.