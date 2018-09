Il Divo atrae a público de 29 países en su concierto en el Teatro Romano de Mérida

Actualizado 09/09/2018 11:06:40 CET

MÉRIDA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cuarteto de vocalistas Il Divo ha atraído a público procedente de 29 países diferentes al concierto ofrecido este pasado sábado en el Teatro Romano de Mérida, enmarcado en el Festival Stone & Music, y en el que estuvieron acompañados por músicos de la Orquesta de Extremadura.

Según los datos oficiales aportados por la web de venta de entradas del certamen, más de 200 personas de países como Israel, Corea, EEUU, Noruega, Brasil, Nueva Zelanda o Argentina, entre otros, estuvieron presentes en Mérida.

Dichas localidades se adquirieron en los países citados, pero además, destaca la asistencia a este espectáculo más de 200 españoles residentes en otros países y que han adquirido en ellos las localidades para el concierto. Es el caso de 26 españoles residentes en Nueva York o paisanos que proceden de Holanda, Colombia o Luxemburgo.

Unos datos de procedencia que posicionan al 'Stone & Music' como "uno de los festivales con mayor proyección internacional del país y que confirman el éxito de la marca y de la programación", indican desde el propio certamen en una nota de prensa.

El suizo Urs Buhler, el español Carlos Marín, el estadounidense David Miller y el francés Sebastien Izambard ofrecieron un "auténtico recital" en la tercera velada del Stone & Music Festival que volvía a llenar las caveas de bimilenario monumento. "Estar aquí otra vez es un placer", recalcó Urs Buhler en la segunda visita del cuarteto a la capital extremeña.

Esta cita ha sido una de las pocas que Il Divo ha confirmado en España para presentar su nuevo trabajo titulado "Timeless". Este proyecto recopila las mejores canciones de amor desde los años 30 hasta los temas más actuales. La gira de su séptimo álbum arrancó en México y sumarán al tour mundial durante ocho meses otros países como Estados Unidos, Australia, China y un extenso recorrido por Europa y Latinoamérica, entre otros destinos.

Alguno de los temas más aclamados fueron su nuevo single "Hola", versión del "Hello" de la cantante británica Adele, "All of me" o "Angels" de Robbie Williams entre las más recientes del panorama musical.

Por otro lado, y en la misma línea romántica, canciones que han sido iconos del cine como "Toi e Moi", homenajeando al "The Way We were" de Barbara Streisand, "Grazie amore mio" del film "Love Story", la popular canción de Elvis Presley "Love me tender", o como la versión de "Smile" pieza de la que se utilizaron fragmentos en películas de Charles Chaplin.

Un concierto de película con canciones interpretadas en español, francés, inglés o italiano para disfrute de todos sus fans. Asimismo, el cuarteto internacional también entonó sus conocidas versiones del "Unbreak my Heart", o más conocido en España por "Regresa a mí" o "Áncora" algunos de los temas más populares de sus anteriores discografías. También, cada uno de los integrantes han cantado en solitario destacando el tema "Granada" interpretado por Carlos Marín.

Con una duración de más de dos horas de concierto el grupo ha interactuado desde el principio hasta el final con el público en diversas intervenciones de los intérpretes. Los vocalistas compartieron escenario del Teatro Romano con un cuerpo de baile que dibujó con coreografías algunas de sus canciones. Los bailarines llevaron a cabo danzas de diferentes estilos y, además del acompañamiento de la OEX, pusieron el punto rítmico a un concierto único.

15 ANIVERSARIO DE 'IL DIVO'

Para 'Il Divo' esta cita es una de las marcadas en el calendario, no sólo por "el maravilloso auditorio del Teatro Romano", como ha apuntado David Miller, sino también porque con esta gira cumplen 15 años en la escena artística. Un recorrido de triunfos con millones de álbumes vendidos, discos de oro y platino y garantía de éxito en más de una treintena de países.

Como es habitual en las jornadas del 'Stone & Music' la organización agradeció la participación al grupo con la escultura realizada por los artesanos de "Terracota" creada en exclusiva para los artistas del 'Stone and Music Festival'. En esta ocasión, el encargado de dar el galardón a los componentes fue el director del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, Félix Palma.

La mayoría de citas pendientes del festival han colgado el cartel de "No hay localidades", pero aún quedan entradas para poder disfrutar en el Teatro Romano de Mérida de Luz Casal y '2 Cellos' junto con la Orquesta Filarmónica de Madrid, los días 14 y 21 de septiembre, respectivamente.

Las localidades se pueden adquirir en la página web del festivalwww.stoneandmusicfestival.como en la taquilla ubicada en el Hotel Ilunion Mérida Palace.