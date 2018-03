Monago afirma que Extremadura es "líder en desempleo" porque la Junta aplaza inversiones

Actualizado 02/03/2018 14:26:39 CET

ZAFRA (BADAJOZ), 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha subrayado que desde que gobierna el PSOE la comunidad se mantiene como "líderes en desempleo" en el conjunto del país debido a que el Ejecutivo "llorón" de Guillermo Fernández Vara mantiene "enterrada" toda la obra pública y "aplaza" proyectos como el regadío de Tierra de Barros o los hospitales de Don Benito-Villanueva y Cáceres.

Monago ha valorado los datos del desempleo difundidos este viernes por el Ministerio de Empleo, sobre los que ha dicho que "siempre que baja el paro es una buena noticia, si bien ha advertido de que hay que ponerlos en relación a las cifras de afiliación a la Seguridad Social, que "no crece prácticamente", ha dicho, "sencillamente porque la gente se está yendo".

"Algo está fallando y lo que falla es el gobierno llorón que no está actuando como tiene que actuar", ha señalado Monago en referencia a la Junta de Extremadura, a la que ha acusado de paralizar las inversiones que podrían impulsar la economía regional. "Todo es un aplazamiento, un sueño de futuro", ha insistido.

"No encontrarán ni una gran obra, porque no hacen nada", ha protestado Monago al referirse a la Junta, mientras que, ha dicho, el Gobierno central "está ejecutando la alta velocidad con inversiones de cientos de millones de euros", lo cual, ha defendido, se puede comprobar.

"Toda la obra pública se ha enterrado", ha lamentado Monago, quien ha insistido en que no se están cumpliendo los compromisos adquiridos en los dos primeros presupuestos de la legislatura, que salieron adelante, ha recordado, gracias al PP. "Tú prometes obra pública y no la haces, y le reclamas a Madrid lo que no es su competencia", ha añadido.

"NO DICE NI PÍO NI DIOS"

Al mismo tiempo ha pedido una reflexión ante el hecho de que pese a la falta de cumplimiento de los compromisos de la Junta "no se haya levantado nadie" en una región en la que existe, ha aseverado, "un pacto de silencio: "No dice ni pío ni dios", ha señalado con respecto a lo que considera "un retroceso en lo que es la libertad en esta comunidad".

En esta línea, ha asegurado que ha querido reunirse con oenegés a las que han visto recortadas las ayudas públicas que reciben y que le han negado el encuentro "porque tienen miedo" a represalias por parte de la administración. "Yo pensaba que esa etapa había pasado ya en Extremadura, pero vuelve", ha afirmado el líder del PP regional, quien no obstante ha asegurado que los 'populares' van a continuar levantando la voz.

Con respecto a la evolución del desempleo, ha destacado además que Extremadura se encuentra a la cola de creación de empleo pese a encontrarse ahora "en un escenario radicalmente distinto" al que había durante la legislatura en la que gobernó el PP en Extremadura, entre 2011 y 2015, que era "más complicado" porque no crecía la economía como lo hace ahora a un ritmo del 3 por ciento.

"Se crea empleo, pero muy por debajo de la media nacional", lo cual significa, según Monago, que "con el viento a favor Extremadura no está aprovechando las oportunidades", ante lo cual ha alertado sobre las perspectivas y el futuro de la comunidad si se da el caso de que se "constipe un poco" la economía nacional.

"Del 2011 al 2015 Extremadura nunca fue la comunidad con más tasa de desempleo de toda España", ha subrayado Monago, quien ha remarcado que lo tiene que decir él porque "otros no lo van a hacer". "Ha llegado Vara y somos líderes en desempleo en el conjunto de España", ha remarcado.

PROYECTOS PARA ZAFRA "EN EL CAJÓN"

Monago ha realizado estas declaraciones en una comparecencia en Zafra con motivo de una visita a la localidad, en la que ha recordado proyectos impulsados en la pasada legislatura y que se encuentran "en un cajón esperando a mejor vida", entre los que ha citado un centro de transporte, un punto de actividad empresarial y un centro de adultos.

Asimismo, y en línea con las críticas a la Junta por la paralización de inversiones, ha recordado la aprobación de enmiendas a los presupuestos regionales referidas a la construcción de la autovía Zafra-Jerez, a la puesta en marcha de una unidad de quimioterapia en el hospital de la localidad, así como para la rehabilitación del Hospital de San Miguel y un nuevo pabellón polideportivo, sobre los "no se ha hecho nada".

Sin embargo, ha remarcado que en los Presupuesto Generales del Estado (PGE) el Gobierno central ha aprobado una programa plurianual para construir la variante de la N-432 en Zafra, con una dotación de 18 millones para este año.

En su estancia en Zafra, Monago ha visitado un matadero, el tercero que mayor volumen de cerdo ibérico procesa de la comunidad autónoma, y sobre el que ha destacado que el sector agroindustrial es "fundamental" en Extremadura, y donde ha podido conocer su funcionamiento y ha intercambiado opiniones con sus responsables.

Ha señalado al respecto que no se trata de "una visita rápida para hacerse la foto", sino que va a los sitios a "estar con la gente y a aprender de la gente", ha señalado antes de partir hacia un Hogar de Mayores para continuar con su visita a la localidad.