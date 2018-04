El PP critica que el PSOE "se atreva a atacar" a trabajadores de las ambulancias para "salvar la cara" a Vergeles

Publicado 16/04/2018 12:34:57 CET

Cortés recuerda que el PP lleva pidiendo la dimisión de Vergeles "desde hace tiempo" y que incluso llevó a la Asamblea su reprobación

MÉRIDA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP de Extremadura, Gema Cortés, ha criticado que el PSOE "se atreva a atracar" a trabajadores de la anterior concesionaria del servicio de ambulancias para "salvar la cara" al consejero de Sanidad, José María Vergeles, al que ha definido como el "consejero de la mentira".

En rueda de prensa, Cortés se ha referido a la comisión de investigación sobre el concurso del servicio de ambulancias en el SES y que, en su opinión, fue la respuesta del PSOE para "salvar al señor Vergeles".

Por ello, ha remarcado, que el PP extremeño no entiende la razón por la que el Partido Socialista tiene "tanto interés en salvar al consejero de la mentira de la sanidad", que, como ha dicho, "se está riendo" de los extremeños con afirmaciones que "dan vergüenza ajena".

De la misma manera, la portavoz 'popular' ha sostenido, sobre las sesiones de la comisión de investigación en la Asamblea, que se ha demostrado en ellas que no existió ese supuesto "boicot", que mantenía el PSOE, tras las declaraciones del gerente del SES y el consejero, quienes han reconocido que dicho extremo "no se puede comprobar y que no se puede demostrar".

Asimismo, ha lamentado las acusaciones de "prácticas mafiosas" y "sabotajes" que el PSOE se llegó hacer hacia los trabajadores y que ahora "no puede demostrar", además de sostener el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha "estafado" a dichos trabajadores con sus "promesas incumplidas".

"Es una vergüenza que un partido, el Partido Socialista, se atreva a atacar de esa manera a los trabajadores para salvar la cara a un consejero y para sacar la cara por una empresa sevillana que todavía tiene mucho que demostrar aquí en Extremadura", ha dicho.

También ha aseverado que su grupo no conoce "cuáles son los verdaderos motivos" por los que "se anteponen" los intereses de la empresa concesionaria actual al interés de los trabajadores de empresas extremeñas que prestaban este servicio y, sobe todo, ha dicho ,de los pacientes extremeños.

"Tal fue el empeño por parte de la Junta de Extremadura para defender a la empresa de las ambulancias Tenorio que la Consejería de Salud ha fabricado pruebas falsas para atacar al Partido Popular. Pruebas que se hicieron en noviembre de 2017", ha asegurado.

Asimismo, Cortés ha lamentado que tras la adjudicación del servicio de ambulancias el mismo se ha visto perjudicado con pacientes que no han podido acudir a sus citas y tratamientos o que incluso se han tenido que bajar en la carretera para hacer transbordos "de un sitio a otro".

"Con comisión de investigación o sin ella, los extremeños saben que la responsabilidad de todo lo que ha ocurrido con respecto a este asunto tiene nombres y apellidos y se llama Guillermo Fernández Vara y se llama Partido Socialista de Extremadura", ha dicho, al tiempo que ha insistido en que no va a cejar de criticar los "múltiples problemas que los ciudadanos están denunciado" en materia sanitaria.

JUBILACIÓN DE ESPECIALISTAS SANITARIOS

Por otro lado, Cortés ha sostenido que los "problemas" que, en su opinión, tiene el SES "no acaban con las ambulancias" y, en este sentido, ha asegurado que el PP estará "vigilante" con los próximos jubilados especialistas del SES, que los próximos ocho años llegarán a 1.200 jubilados.

Así, la portavoz del PP se ha preguntado por qué hará la Junta con respecto a este asunto, así como con los pediatras que se han dado de baja a la vez en Plasencia, con que el Hospital de Navalmoral de la Mata no tenga servicio de cardiología o con la espera de resultados de una biopsia por falta de patólogos.

También ha dicho que su partido no puede ver cómo el consejero de Sanidad anuncia en abril que puede haber "problemas" con las vacaciones de los profesionales durante el verano.

"Desde el Partido Popular no nos podemos explicar cómo se están haciendo planificaciones a 10 años de las carreteras y no somos capaces de solventar problemas que tenemos a seis meses vista con los profesionales del Servicio Extremeño de Salud", ha sostenido.

De esta forma, ha dicho que estas son las "consecuencias" de una "mala gestión" y la "sobrada incapacidad" del consejero de Sanidad y que ha conducido a una sanidad "desastrosa y lamentable".

Asimismo, y a preguntas los medios por las críticas de Ciudadanos y Podemos a la situación de la sanidad en la región, llegando incluso Podemos a pedir la dimisión de Vergeles, Cortés ha recordado que lleva pidiendo esta dimisión desde hace tiempo y que incluso llevó al parlamento la reprobación de Vergeles.