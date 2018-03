El PP dice que Vara tendrá que dar "explicaciones" si el PSOE rechaza los PGE que recogen revalorizar las pensiones

Publicado 19/03/2018 12:52:15 CET

MÉRIDA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP de Extremadura, Gema Cortés, ha asegurado que el secretario general del PSOE de Extremadura y presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, tendrá que dar "explicaciones" si el PSOE rechaza en el Congreso los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que recogerán una revalorización de las pensiones, como anunció el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

"Mientras otros fuera del parlamento intentan hacer política con temas que son asuntos de Estado, el presidente del Gobierno, el presidente Mariano Rajoy, demostró que el parlamento está para hacer política y ofreció una revalorización de las pensiones más bajas y de las de viudedad para este año", ha remarcado Cortés.

De esta forma, en rueda de prensa, la portavoz del PP extremeño ha considerado que este anuncio realizado por Rajoy es algo "capital" para los pensionistas extremeños, ya que son los que tienen las pensiones más bajas de todo el país, por lo que serán los "grandes beneficiarios" de la medida.

Así, ha aseverado que ahora lo que le toca a Vara es decidir si quiere que más de los 200.000 pensionistas extremeños y las 60.000 viudas de la región se beneficien o no de este anuncio.

"La pelota está en el tejado de los socialistas y, si el señor Pedro Sánchez quiere votar en contra de los presupuestos que podrán dar luz a esta revalorización, el señor Fernández Vara tendrá que decir qué van a hacer sus diputados extremeños en el Congreso de los Diputados", ha indicado.

En esta línea, el PP extremeño ha insistido en que las pensiones "están garantizadas por mucho que algunos se empeñen en decir lo contrario", a lo que ha añadido que además hay que "garantizar" que los que menos cobran, entre ellos la "inmensa mayoría" de los pensionistas extremeños, "empiecen a cobrar más".

Asimismo, y a preguntas de los medios, ha recalcado que le parece "de mucha responsabilidad" que Rajoy no haya adelantado cifras ni números en cuanto a esa revalorización, ya que éste sabe que se tiene que sentarse con los partidos de la oposición para poder sacar adelante los presupuestos que contemplen la misma.

LEDA

Por otro lado, y respecto al "ultimátum", según el PP, dado por la empresa LEDA a la Junta de Extremadura por atrasos en los pagos, Cortés ha incidido en que el PP ya advirtió el pasado mes de octubre de las posibles consecuencias que iba a tener este aspecto.

"No solamente afecta a una empresa sino también a otras que prestan sus servicios de transporte regular a los viajeros por carretera. El ultimátum de la empresa no es una amenaza sino una llamada a la desesperación, porque sus trabajadores no cobran, porque los proveedores tampoco cobran y esto no es una cuestión de voluntad sino una cuestión de necesidad", ha indicado.

En esta línea, ha resaltado que han sido "muchos meses de angustia" y de "desesperación", en el que, como ha criticado el PP, a pesar de que los trabajadores de LEDA han "llamado a las puertas" de la Junta "siempre" éstos se las han encontrado "cerradas".

"Al final, una vez más, vemos cómo la incapacidad de gestión que tiene el gobierno del señor Fernández Vara vamos a tener que pagarla los extremeños y van a tenerla que pagar los ciudadanos no pudiendo coger la línea de transporte de autobuses", ha apuntado.

Asimismo, los 'populares' extremeños han criticado que ésta es la contribución que hace Fernández Vara al transporte por carretera en Extremadura, por lo que han considerado que las críticas del PSOE y la Junta de Extremadura al estado del transporte por carretera en la región son un "señuelo", toda vez que, cuando "tiene la posibilidad" y la "responsabilidad" de actuar, la Junta "queda a los pueblos aislados".