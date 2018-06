El PP de Extremadura afea a Vara que tenga una "nueva chaqueta económica estilo sanchista"

Publicado 28/06/2018 13:44:31 CET

MÉRIDA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Popular, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha afeado al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que tenga una "nueva chaqueta económica estilo sanchista".

Así, ha criticado que de la "prisa y el interés máximo" por llevar a cabo una reforma del sistema de financiación autonómica ha pasado al "me trago el aplazamiento de Sánchez a cambio del pitas, pitas, pitas, de las migajas para Extremadura".

De esta forma, como ha indicado Carrón en rueda de prensa, en el Debate sobre el Estado de la Región, sustanciado este pasado martes y miércoles, se puso de manifiesto que el PSOE tiene una "nueva hoja de ruta", ya que este partido presentó una propuesta de resolución en la que pide la anticipación de la liquidación del sistema de financiación autonómica a un año vencido y no a dos como está establecido actualmente.

Aunque Carrón ha reconocido que este aspecto está contenido en el trabajo realizado por la comisión de expertos sobre la reforma del sistema de financiación, la propuesta de resolución socialista "rompe el consenso" alcanzado en la cámara, ya que este aplazamiento es, en su opinión, un "parche".

"Aquí en la Cámara los grupos parlamentarios nos pusimos de acuerdo para que unánimemente eleváramos la voz y lleváramos una propuesta conjunta para un nuevo modelo, no para un parche, no para un tema parcial, no para una migaja", ha recalcado.

Por ello, ha lamentado que Vara, en el Debate sobre el Estado de la Región, "arrió la bandera de defender los intereses de Extremadura en favor del sanchismo", al que ha emplazado a mostrar el "enfado" que tenía la Junta por no acometer en la presente legislatura la reforma del sistema de financiación autonómica.

Otro aspecto que pone en evidencia, a juicio del 'popular', que la palabra de Fernández Vara "no tiene valor" es que el PSOE haya votado en contra de una propuesta de resolución del PP en la que se pedía evitar el cierre de la Central Nuclear de Almaraz.

Asimismo, ha criticado que el PSOE presentara otra propuesta de resolución en la que se instaba al Gobierno central a que abra un acuerdo nacional para cerrar las centrales nucleares y que establezca un plan para reactivar la comarca afectada por dicho cierre.

"Se olvida el señor Fernández Vara de todo lo que había dicho hasta ahora. Porque la nueva chaqueta económica lo que hace es que cambia la realidad, ya hemos visto cómo se cambiaba del susanismo al sanchismo, ahora se cambia de lo que dijo hace un año a ahora", ha asegurado.

En este sentido, Carrón ha recordado que en el Debate sobre el Estado de la Región del pasado año 2017 Vara propuso al Gobierno nacional que para que Almaraz siguiera abierto tenía que pagar un canon de 50 millones de euros que fuera destinado a la hacienda regional.

Además, también exigía que se bajara el precio a la luz de los ciudadanos y la factura eléctrica de las empresas de la zona en cuestión afectada por el cierre.

"Ahora ya como gobierna Sánchez, me ponga la chaqueta de Sánchez y entonces que se cierre Almaraz. Esto es una auténtica vergüenza, una tomadura de pelo, una bajada de pantalones ante Sánchez, y como siempre el señor Fernández Vara demuestra que donde deje digo, digo Diego", ha aseverado Hernández Carrón.