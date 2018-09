El PSOE de Badajoz propone acumular el camalote retirado en las Cuestas de Orinaza

Actualizado 13/09/2018 20:52:11 CET

BADAJOZ, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha propuesto acumular en las Cuestas de Orinaza el camalote que se retire del río Guadiana, en tanto que no existe riesgo de propagación de la planta ni de sus semillas y que sería "bueno" para un terreno "a recuperar".

En nota de prensa, el PSOE ha planteado que se destine la antigua escombrera de las Cuestas de Orinaza como "lugar adecuado" para depositar y acumular los restos de la retirada del camalote.

A este respecto, ha detallado que ha consultado con expertos medioambientales y que los motivos y beneficios pasan por que la finca pertenece al Ayuntamiento de Badajoz "y por lo tanto no requiere ni de alquiler ni compra", así como que los restos de camalote en descomposición "son muy nutritivos para la tierra de esta finca".

Este terreno, ha agregado, se ha beneficiado recientemente de una restauración y recuperación medioambiental y abonarla con estos restos "enriquecería muchísimo el suelo, beneficiando la flora autóctona".

Finalmente, ha matizado que esta finca no tiene cultivos de ningún tipo de regadíos, ni arroyos, ni ninguna otra escorrentía, ni fluvial ni pluvial que pueda devolver camalote o semillas del mismo al río y que el camalote en descomposición natural no produce olor "repugnante", por lo que no puede molestar a la población cercana.

Desde el Grupo Socialista se han mostrado "convencidos" de que "la suma de la ciudadanía y de las administraciones públicas son la solución para erradicar la propagación de las plantas invasoras". Además, se han mostrado "esperanzados" de que la reunión de la próxima semana para definir el plan de choque será "el inicio de la solución", por lo que han confiado en que esta propuesta "sea considerada".