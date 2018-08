La Festa da Auga (Vilagarcía) y la Peregrina (Pontevedra), celebraciones más importantes de este 15 de agosto

Publicado 11/08/2018 17:18:31 CET

Este festivo traerá a Galicia a Bunbury y Antonio José, además de mejillones, berberechos, jamón, pulpo, empanada y mucha queimada

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agosto es el mes por excelencia de las fiestas en Galicia, acompañados por el calor estival centenares de pueblos aprovechan los días 15 y 16 como fechas para celebrar sus festividades, entre las que destacan la esperada Festa da Auga de Vilagarcía de Arousa y la Peregrina de Pontevedra.

En lo que respecta las citas gastronómicas, los visitantes podrán degustar mejillones, berberechos, jamón, pulpo, percebes y churrasco en Pontevedra; langostinos en A Coruña; callos, empanada y cerdo celta en Ourense; y la popular queimada en Lugo.

Además, Galicia también contará con la presencia de destacadas figuras de la música nacional en decenas de conciertos gratuitos, entre los que cabe destacar los que ofrecerán Bunbury y Antonio José en Pontevedra, Tequila en Vilagarcía y David de María en Melide.

Finalmente, para los más fiesteros, las verbenas llegan acompañadas de las mejores orquestas del panorama actual, especialmente en la celebración de las fiestas de San Roque de Melide, que contarán con la presencia de Panorama, París de Noia y El Combo Dominicano.

SAN ROQUE EN VILAGARCÍA Y FESTA DA AGUA

Como cada año, la localidad pontevedresa de Vilagarcía acogerá su fiesta de interés turístico nacional de San Roque, con una de las celebraciones más esperadas, la conocida como Festa da Auga. Además, el programa incluye actividades para los más pequeños, con los espectáculos de 'Festiclown' y cine en la calle.

El cartel también presenta este año a destacados artistas, de variados géneros musicales, como el cantaor de flamenco El Cigala, el grupo de rock Tequila, el compositor gallego Fredi Leis y la tradicional banda O Milladoiro.

Asimismo, a esta cita se suma el gran combate naval el sábado 18 --pirotecnia en la playa--, y el festival Revenidas de Vilaxoán --con The Real Mckenzies, Steven N'Seagulls y Zoo--, el Folk no Alobre --con Os Demos da Petaca, Tres Pesos, Ardentía y Tanto nos Ten-- y el Ameixa Rock de Carril, con rutas a la Illa de Cortegada.

Así, el miércoles 15, las celebraciones contarán con pasacalles por el barrio de San Roque, desde primera hora de la mañana y durante la tarde, con los grupos Os Terribles de Arousa, A Nosa Señora da Xunqueira, Os Xirifeiros de Vilagarcía y la batucada Olodum do Coio. Por la noche, a partir de las 22,30 horas, la verbena correrá a cargo de Os Tres Latinos y el dúo La Ola.

El día grande de la celebración, el jueves 16, llega a la localidad arousana la ansiada Festa da Auga, que comenzará a las 12,00 horas, con lectura del pregón, una grúa, calderos llenos de agua y mangueras desde los balcones. Este año la fiesta cuenta con un Punto Lila para atender casos de agresiones machistas, en la explanada del auditorio.

Los más pequeños también contarán con su Festa da Auga, de la mano del Club dos Superroquiños, en la Praza Ravella, entre las 12,30 y las 14,30 horas, con animación, hinchables, toboganes y monitores. Por la noche, en la Praza da Peixería, desde las 22,00 actuará el grupo Los Duendes e Amigos, en homenaje al músico local Manuel 'Lassa'.

LA PEREGRINA EN PONTEVEDRA

Por su parte, Pontevedra acoge también durante este festivo de agosto La Peregrina 2018, con una semana cargada de animación, verbenas, muchos conciertos gratuitos y exhibiciones de teatro infantil.

En concreto, el miércoles 15 se organizarán diversos pasacalles, por la mañana y por la tarde, a cargo de la Charanga Mil9, a los que se sumarán las actuaciones del grupo Gaiteiros de Algures y Andaina, a las 12,00 horas. El jueves 16 se unirá la Charanga Mekánica y las gaitas Rías Baixas, y las bandas Bandullo Azul y Mar Adiante.

Para los niños, se celebrarán el día 15, a partir de las 17,30 horas, exhibiciones de juegos y tradiciones populares, y a las 19,30 un espectáculo de 'clown'. A partir de las 22,45 habrá dos verbenas simultáneas, en la Gran Vía de Montero Ríos y en la Praza do Gremio de Mareantes. Y, a la medianoche del miércoles, se organizará un gran espectáculo pirotécnico en el muelle de Covaceiras.

Por lo que respecta a los grandes conciertos gratuitos, el miércoles 15 será el turno del cantante y multinstrumentista de rock Bunbury, en la Plaza de España, a partir de las 22,30; y el jueves 16 el del cantante y compositor cordobés Antonio José, en la misma ubicación y horario. El sábado 18 actuará Sidecars y el domingo 19 Caxade.

SAN ROQUE DE MELIDE Y BETANZOS

También con motivo del San Roque, llega a la localidad coruñesa de Melide uno de los mejores carteles para los amantes de la verbena entre el 14 y el 20 de agosto, con las actuaciones de El Combo Dominicano, París de Noia, Palladium, Gran Parada, Panorama y el colofón final con el concierto de David de María el sábado 18 de agosto.

Por su parte, el martes 14, Betanzos contará para esta festividad con el final de la gira de 'Los 40 Summer Live 2018', conducida por el dj y presentador de la emisora David Álvarez. En ella participarán artistas invitados como Dani Fernández (Auryn), Ana Mena (Disney Channel) y Ana Guerra y Aitana (OT 2017), entre otros.

El día grande de las fiestas será el jueves 16, con la suelta del Globo de Betanzos a las 23,30 horas, el aerostático de papel más grande del mundo, que, según cuenta la leyenda, es portador de felicidad y orgullo para la población.

PRINCIPALES FIESTAS GASTRONÓMICAS

En cuanto a fiestas gastronómicas, cabe mencionar que la mayor parte se concentrarán en la provincia de Pontevedra. En ella se organizarán hasta el 15 de agosto la Festa do Mexillón e do Berberecho de Vilanova de Arousa y la de O Mexillón de A Illa de Arousa. También hasta el miércoles se celebrará la Festa do Xamón de Lalín y la Feira do Xamón de A Cañiza. A estos productos se suma el Polbo de Bueu, hasta el jueves 16 y el Percebe y la Gran Churrascada de Oia.

Por lo que respecta a la provincia de Ourense, contará este fin de semana con tres ferias gastronómicas el domingo 19: la Festa dos Callos Limiais de Lobios, la de A Empanada de Allariz y la de Artesanía e Porco Celta de Cortegada.

En A Coruña tan solo habrá dos eventos para los amantes de la cocina autóctona, ambos el sábado 18, con la Festa do Langostino de Ares y la de O Berberecho de Imende, en Carballo. Finalmente, Lugo acogerá ese mismo día la Festa da Queimada Popular, en la localidad de Cervo.

ORQUESTAS PANORAMA, PARÍS Y COMBO

Para este gran festivo de agosto, la orquesta gallega más seguida, Panorama, tendrá una única actuación en la Comunidad, el miércoles 15 en la parroquia coruñesa de Cedeira, acompañada del grupo Claxxon. Los sucesivos días visitará Zamora, Salamanca, Madrid y Valladolid.

Por su parte, otras de las formaciones por excelencia de la verbena en Galicia, la París de Noia, empezará su gira el mismo miércoles 15 de agosto en el pueblo ourensano de Beariz. Seguidamente, el jueves 16 actuará en la localidad coruñesa de Melide, en el marco de sus fiestas de San Roque.

Ya durante el inicio del fin de semana, el viernes 17 estará en la parroquia de Alborés, en Mazaricos (A Coruña); el sábado 18 en el pueblo coruñés de Valdoviño --junto al grupo Bluestar--; y el domingo 19 en la localidad lucense de Xove, acompañada de la orquesta Pontevedra.

Finalmente, la formación canaria más demandada, El Combo Dominicano, también se trasladará el miércoles 15 a las grandes fiestas de San Roque de Melide. Asimismo, el jueves 16 estará en el municipio coruñés de A Laracha; para dar paso el viernes 17 a un espectáculo en la parroquia de Cotelas, en Piñor (Ourense).

El fin de semana para El Combo supondrá una única actuación en Galicia, el sábado 18, en la localidad pontevedresa de Curro, en Barro, en compañía del grupo Garibaldi. Al día siguiente se trasladará a la vecina comunidad de Asturias.