Critican que más de 300 funcionarios de Justicia se destinen "forzosos" a Baleares "en plena burbuja del alquiler"

Publicado 07/08/2018 20:06:09 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de aprobados de las oposiciones de Tramitación y Gestión procesal del Ministerio de Justicia ha criticado este martes en un comunicado que más de 300 funcionarios serán destinados "forzosos" a Baleares "en plena burbuja del alquiler".

En el comunicado, el colectivo ha manifestado su "sorpresa" porque aseguran que tras haber aprobado "el proceso selectivo más exigente en la historia de estas oposiciones" se han encontrado con que el Ministerio destina gran parte de ellos a Baleares.

Según han indicado, el 70 por ciento de los puestos ofertados como primer destino son de Juzgados de las Islas, "donde se está viviendo ahora mismo una burbuja del alquiler y pese a que en la Península existen miles de vacantes cubiertas por interinos". En este sentido, los funcionarios han alertado de que tendrán que buscar alojamiento "en un tiempo récord" de 20 días.

Este colectivo ha reconocido que los Juzgados de Baleares "arrastran un problema de personal que ha obligado a suspender guardias y a agotar las listas de interinos" pero creen que la postura del Gobierno no solucionará la situación. "Ahora el Ministerio pretende paliar esta situación destinando forzosamente a un gran número de funcionarios de nuevo ingreso, lo que supone un parche temporal, pues la gran mayoría de ellos dejarán sus puestos en el primer concurso de traslados que haya", han avisado.

En el comunicado, el grupo recoge las declaraciones de una funcionaria que explica que no es que no quieran ir a trabajar a Baleares, cosa que "sería un sueño hecho realidad" sino que el problema es el complemento de destino. En Mallorca, este complemento es de 75 euros para un tramitador procesal, 90 si es en las restantes islas, mientras en lugares como Ceuta o Melilla alcanza los 670 euros, pasando por Canarias, donde se cobra un plus de hasta 400 euros.

"Nuestras familias nos tendrán que ayudar económicamente para estar allí", ha subrayado la funcionaria, que se ha quejado porque afirma que no ha estudiado una oposición "para malvivir y ser una carga" a su familia.

Por este motivo, los funcionarios aprobados están movilizándose para que el Ministerio de Justicia amplíe los destinos ofertados con las vacantes del concurso de traslado de 2018. Para ello, han creado una petición en la plataforma Change que ya lleva casi 800 firmas.

361 PLAZAS PARA BALEARES

Con la previsión actual, los nuevos tramitadores elegirán entre 215 plazas repartidas por todas las islas; 166 plazas en Mallorca, 44 en Ibiza y nueve en Menorca. Los funcionarios del cuerpo de gestión procesal tienen a su disposición 146 plazas, 119 en Mallorca, 26 en Ibiza y una en Menorca.

De este modo, el 66 por ciento y el 75 por ciento de las plazas ofertadas a los funcionarios de nuevo ingreso de tramitación y gestión son para Baleares, según los datos que ha facilitado el grupo de opositores.