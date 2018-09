Guinea Ecuatorial reclama a Brasil la devolución de los bienes incautados al hijo de Obiang

Publicado 19/09/2018 8:53:06 CET

'Teodorín' Obiang viajó a Brasil con 1,5 millones de dólares en efectivo y relojes valorados en 15 millones de dólares

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Guinea Ecuatorial ha reclamado a las autoridades de Brasil la devolución del dinero y las joyas incautadas la semana pasada a 'Teodorín' Obiang Mang, hijo del presidente ecuatoguineano, porque considera que se trató de una acción "hostil" y "de mala fe" de las autoridades del Aeropuerto Internacional de Viracopos.

La Policía y la Agencia Tributaria de Brasil se incautaron de casi 1,5 millones de dólares (1,3 millones de euros) y 55.000 reales (11.300 euros) en efectivo al interceptar a la comitiva de 'Teodorín', una de las figuras más polémicas del régimen de su padre. Las autoridades brasileñas también aprehendieron relojes de lujo valorados en 15 millones de dólares (casi 13 millones de euros).

Brasil estipula que se debe justificar cualquier cantidad en efectivo superior a los 10.000 reales (unos 2.000 euros). El hijo de Obiang no se encontraba en el país sudamericano de visita oficial y el equipaje de su comitiva --compuesta por un total de once personas-- no podía ser considerado valija diplomática, según han alegado las autoridades locales.

La Embajada ecuatoguineana, sin embargo, ha solicitado la devolución del dinero y los bienes "cuanto antes", en aras de las "excelentes" relaciones entre los dos países. Según un comunicado, 'Teodorín' Obiang fue víctima de una violación de sus derechos ante un acto "hostil y de mala fe" por parte de las autoridades aeropuertuarias.

En este sentido, Guinea Ecuatorial considera que las autoridades brasileñas violaron las "inmunidades y privilegios" asociados a "cualquier personalidad de esa categoría", algo contrario a la "relación basada en la confianza y en el respeto recíproco" entre los dos países.

La Embajada ha alegado que el hijo del presidente se encontraba inmerso en una gira oficial por varios países y que los bienes aprehendidos corresponden a las dietas de la comitiva, según la nota recogida por la Agencia Brasil.

"SE REPITE CON FRECUENCIA"

'Teodorín' Obiang ya fue centro de una polémica similar en Francia, a raíz de que una denuncia presentada contra él en 2008 derivase en la incautación de propiedades y bienes de lujo valorados en más de 100 millones de euros. La Justicia gala llegó a condenarlo 'in abstenia' a tres años de cárcel y a pagar una multa de 30 millones de euros por corrupción.

Los partidos opositores Convergencia para la Democracia Social (CPDS) y Unión de Centro Derecha (UCD) han denunciado en un comunicado conjunto tras el caso brasileño que este tipo de hechos "se repite con preocupante frecuencia en los últimos años" y "da la razón" a la oposición cuando esta denuncia "la corrupción y el saqueo" que estaría sufriendo el país africano.

Por este motivo, y dado que consideran que estos "lamentables hechos" no son aislados, las dos formaciones han reclamado la "disolución inmediata" del Gobierno de Obiang y la formación de otro de "salvación nacional" para avanzar en una "verdadera transición política" y organizar elecciones "plurales, libres, democráticas y transparentes".