Un hombre armado con una motosierra hiere a cinco personas en Schaffhausen (Suiza)

Actualizado 24/07/2017 14:13:24 CET

La Policía descarta que se trate de un "acto terrorista"

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía está buscando a un sospechoso presuntamente armado con una motosierra en el centro de Schaffhausen, en el norte de Suiza, después de que haya herido a al menos cinco personas, dos de ellas de gravedad, según el diario local 'Blick'.

Según ha informado una portavoz policial en rueda de prensa, las alarmas han saltado a las 10.39 horas y hasta el momento no se ha conseguido dar con el sospechoso, que ya ha sido identificado. No obstante, ha puntualizado que no se considera que se trate de "un acto terrorista".

La Policía desconoce por el momento los motivos por los que ha actuado el agresor, que se encontraría en la ciudad o sus alrededores, según la portavoz, Cindy Beer, por lo que ha instado a la población a mantenerse alerta, ya que no se conoce si el sospechoso sigue armado con la motosierra.

El sospechoso había entrado hacia las 10.30 horas en un edificio de oficinas del centro de la ciudad hiriendo a cinco personas, dos de ellas de gravedad, según el relato de la Policía, que ha advertido de que el sujeto, un hombre de 1,90 de altura y aspecto descuidado, es "peligroso" y que iría en un vehículo blanco.