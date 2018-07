El Gobierno canario admite que no podrá pagar los cuatro meses que debe a las farmacias

Actualizado 25/11/2011 16:51:16 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Brígida Mendoza, ha admitido que la Comunidad Autónoma no podrá hacer frente en lo que resta del año al retraso en el pago de medicamentos a las oficinas de farmacia del archipiélago, lo que equivale a unos 160 millones de euros correspondientes al último cuatrimestre de 2011.

En Comisión Parlamentaria, en la que ha presentado el presupuesto de su departamento para el próximo ejercicio, Brígida Mendoza ha indicado que en el presente presupuesto "han quedado cuatro meses" que no se podrán pagar a las farmacias porque "el dinero con el que contaba la Consejería no permitía ni llegar al mes de junio".

En este sentido, ha hecho hincapié en que su departamento ha colocado "todo lo posible" en el presupuesto para hacer frente al pago a las oficinas de farmacia, y ha querido dejar claro que este año ya ha tenido que hacer frente a una situación en la que las cuentas ya habían sufrido un recorte del 11 por ciento.

Asimismo, ha explicado que en estos momentos se está tratando de llegar a un acuerdo con los colegios farmacéuticos de Canarias, un acuerdo que se cerrará, si es posible, la próxima semana, tal y como anunció.

Previamente a la intervención de Brígida Mendoza, la diputada popular Mercedes Roldós, quien también fuera responsable del departamento sanitario, advirtió que la consejera ha presentado un presupuesto "para un semestre y no para un año", pues desde septiembre "no se paga a las oficinas de farmacia y no se va a pagar el último cuatrimestre del año".

Según Roldós, esto supondrá, como mínimo, 160 millones de euros que la Consejería "pelotea y lastra" al presupuesto de 2012, de tal modo que las cuentas de Sanidad para 2012 no crecerán un 2,7 por ciento, sino que bajarán un 4 por ciento.

En consecuencia, la diputada señaló que el presupuesto que defiende Brígida Mendoza tiene una previsión de ingresos con "un optimismo injustificado" porque éstos "van a ir a la baja" debido al estancamiento de la economía española, por lo que el crecimiento al que se refiere la consejera "se convierte en ficticio, irreal y deliberadamente opaco".

En otro orden de cosas, tanto el Grupo Popular como el Grupo Mixto pidieron a la consejera que se posicionase sobre si en Canarias se va a aplicar el copago, a lo que Mendoza respondió diciendo que desde que lleva al frente de la Consejería "en ningún momento" se ha pronunciado a favor de este sistema, el cual "no ha sido utilizado tampoco a la hora de trabajar el presupuesto de su departamento".