Gobierno local critica que el parking de la biblioteca Azcona no tiene rampa de acceso, problema "de difícil solución"

Actualizado 22/08/2011 14:32:57 CET

LOGROÑO, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Equipo de Gobierno municipal Miguel Sáinz ha criticado esta mañana que el parking de la biblioteca 'Rafael Azcona' no tiene rampa de acceso y salida, problema que tiene "difícil solución, por no decir imposible". El aparcamiento de ocho plazas estaría al servicio de los funcionarios de la biblioteca, de acuerdo a la Ley que rige estos centros.

En opinión del concejal del Partido Popular (PP), se trata "del penúltimo desatino" del anterior Equipo de Gobierno, que estaba en manos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Sáinz les ha acusado de "falta de criterio, improvisación y cortoplazismo".

Sáinz ha explicado para construir la rampa que sería necesaria, habría que levantar la plaza recién construida y cercana al aparcamiento, "que costó 360.000 euros", por lo consideran más lógico "que los vecinos disfruten de la plaza unos años más". Por ello, estudian la posibilidad de instalar un montacargas en la biblioteca.

Todo ello porque el anterior Equipo previó la construcción de otro parking aledaño, que también daría salida a este parking, por la citada plaza. Sáinz ha recordado que el PSOE efectivamente "prometió" dicho parking, además de la peatonalización de varias calles y "no ha hecho absolutamente nada". Pero, "si este parking no tiene salida" y si no hay un parking ahí detrás es culpa solamente del partido socialista".

"No vamos a encontrar un aparcamiento como este en toda La Rioja" totalmente equipado, pero "inutilizado" por falta de accesos. Además, a esta "grave deficiencia se une la falta de equipamiento, la falta de libros y la improvisación con que se ha diseñado el edificio". Esto es lo que "el señor Vicente Urquía y los dirigentes socialistas entienden como un edificio que se puede inaugurar pasado mañana".

Por último, Sáinz ha criticado la "incongruencia del PSOE en el último pleno", ya que "votaron a favor de posponer la apertura de este centro para obtener fondos destinados a cubrir las carencias que ellos mismos habían creado. No había dinero para ludotecas, libros, para ayuda a domicilio, para pagar las nóminas en diciembre. Al día siguiente dieron una rueda de prensa para pedir su inauguración", ha concluido. Por todo ello, el popular ha acusadoa los socialistas "de contar medias verdades para engañar a los ciudadanos".