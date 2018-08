Aguado avisa a Garrido que apoyarán las cuentas si acepta sus condiciones porque no van a dar "un cheque en blanco"

Publicado 29/08/2018 14:04:28 CET

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado este miércoles que apoyarán los presupuestos de la Comunidad de Madrid si el presidente regional, Ángel Garrido, acepta sus condiciones porque no van a dar "un cheque en blanco".

Así lo ha advertido el líder madrileño de la formación naranja durante una visita al colegio Di Stefano del barrio madrileño de Valdebebas.

Aguado ha lanzado esta advertencia al jefe del Ejecutivo madrileño de cara a las negociaciones para sacar adelante las cuentas regionales, después de que éste se mostrara ayer "convencido" de que llegará a un acuerdo con Ciudadanos.

Tras afirmar que la relación con Garrido es "buena", el portavoz de Cs en la Cámara regional ha avisado de que su partido será "exigente" en este asunto. "Nuestra predisposición es que haya presupuestos, pero no vamos a dar un cheque en blanco. Queremos que se comprometa en materia de dependencia, políticas sociales, y que se haga un mayor esfuerzo en sanidad y educación pública", ha dicho.

"Si están dispuestos a aceptar nuestras condiciones, llegaremos a un acuerdo y si no, no apoyaremos", ha advertido al tiempo de precisar que aún no se ha hablado nada sobre el asunto. "Será dura y difícil, pero nuestra voluntad es llegar a un acuerdo. Si espera gobernar como si tuviera mayoría absoluta, no nos va a encontrar como aliados", ha dicho.

Seguidamente, ha recordado que en los últimos tres años había "muchos agoreros" que decían que iba haber inestabilidad por tener un Gobierno en minoría, afirmando que no ha sido así.

"En Madrid, ha habido un gobierno en minoría, pero un partido responsable como es Ciudadanos que ha permitido que haya tres presupuestos seguidos. Y de cara a este año, vamos a trabajar para que haya presupuestos intentando ser lo más leales al Gobierno regional, pero que no confundan lealtad con la complicidad. Porque nosotros no somos cómplices del PP y sobre todo en materia de corrupción", ha reseñado.

En otras materias, ha destacado que Cs podrá llegar a acuerdos con el PP en asuntos como la bajada de impuestos. Pese a ello, ha afirmado que no esperan nada del Gobierno de Garrido ni en Educación Pública ni en Infraestructuras. "Tiene un proyecto agotado y tiene que suceder es un cambio de Gobierno, con nuevas ideas y caras y una visión de la Comunidad", ha remachado.

100 DÍAS DE GARRIDO

En cuanto a una valoración de los 100 días de Gobierno de Garrido, ha señalado que ha cumplido con las expectativas que tenían y ha apuntado que se trata de "un gobierno anodino, que lo que tiene que hacer simplemente es aterrizar la nave de esta legislatura sin dar más escándalos".

"No le pedimos promesas, sino no dar más escandalos. Mayo está a la vuelta de la esquina y lo importante es llegar sin más casos de corrupción, que hemos tenido suficientes con el caso de Cifuentes y los cinco imputados por corrupción en Madrid. Le pedimos que agote esta legislatura y los proyectos", ha concluido.