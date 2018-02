El Ayuntamiento de Madrid prevé prohibir las 'bicibirras'

Actualizado 09/02/2018 16:33:25 CET

EUROPA PRESS

El Ayuntamiento de Madrid prevé prohibir las 'bicibarras' y las bicicletas que transporten a más de dos ocupantes en la capital además de contemplar expresamente el traslado de mercancías y mascotas en bicicletas.

Las 'bicibirras' son vehículos descubiertos que realizan excursiones turísticas por la capital: dotadas de pedales y motor, cuentan con barra y sillas en las que los pasajeros pueden pedalear mientras se sirven cerveza.

Según se desprende del borrador de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, que ha sido presentado este viernes por la delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, y el director general de circulación, Paco López Carmona, estos vehículos tendrán que dejar las calles de la capital.

Ya en marzo del año pasado, agentes de la Policía Municipal inmovilizaron cuatro 'bicibirras' e inspeccionaron la sede de la empresa titular de los vehículos, How are you S.L. Estuvieron retenidas en un garaje bajo la vigilancia y seguimiento de la Unidad Especial de Tráfico de la Policía Municipal a la espera de que la empresa presentara un

certificado válido para su circulación.

Según informó el Ayuntamiento de Madrid, en la inspección colaboraron ingenieros del departamento de Inspección de Elementos de Industria de la Comunidad de Madrid y del departamento de Maquinarias y Mecanismos, que pudieron constatar que estos artilugios no cuentan con el certificado de conformidad que recoge el Real Decreto 339/2014 relativo al uso y funcionamiento de los ciclos, bicicletas y otros vehículos asimilables.

Tan solo presentan un certificado que describe a este aparato como una máquina asimilable a un ciclo múltiple de uso recreativo y no se describen los elementos que tiene instalados y que pueden resultar peligrosos, tanto para los usuarios como para otras personas que circulen por la vía.

Tras este episodio, los agentes elaboraron un informe definitivo relativo a los riesgos que, en su opinión, suponen la utilización de este tipo de artilugios, "proponiendo su inmovilización y cese definitivo".

En Madrid este servicio lo ofrece Bbike, con una "bici bar" o "Bici cerveza", una bicicleta multitándem para hasta 18 personas con grigo de cerveza incorporado. El recorrido es de 45 minutos y circulaban por el paseo de Prado, para ver la estación de Atocha, el Museo del Prado o Cibeles.

Este vehículo va dirigido por un conductor, que lo controla gracias al movimiento de los pedales de todos los pasajeros. La empresa recuerda en su web una serie de normas básicas, como no levantarse del asiento mientras que están en marcha, no tirar objetos al suelo, y dar prioridad a peatones, ciclistas y vehículos.

Según señalan en su página, el beer bike pedal saloon es una de las actividades más famosas de Amsterdam, Rotterdam , Munich, Frankfurt, Koln, Nierrdenhein, Munster, Freibrg, Bamberg, Londres Liverpool y otras ciudades europeas. En España, lo han ofrecido también en Valencia, Benidorm, Murcia o Ibiza.