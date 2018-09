Abalos no da por perdida la batalla de tener Presupuestos pero avisa de que no se "amarrarán al poder" por el poder

Publicado 03/09/2018 14:23:51 CET

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha asegurado hoy que el Gobierno no da por perdida la batalla de tener Presupuestos, pero ha dejado claro que el Ejecutivo de Sánchez no se amarra al poder por el poder.

Durante la rueda de prensa posterior a la primera reunión de la Ejecutiva del PSOE tras las vacaciones de verando, José Luis Ábalos ha tenido que hacer frente a multitud de preguntas sobre si el Gobierno adelantará las elecciones generales en caso de que no se puedan aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2019.

En sus respuestas ha insistido en que van a negociar con todos los grupos parlamentarios manteniendo los planteamientos principales del Gobierno y "sin prejuzgar" que no vaya a salir "porque sería un pesimismo que este Gobierno no tiene". Además, ha insistido en que "la experiencia es que hemos hecho cosas que a algunos se nos antojaban imposibles".

No obstante, ha dejado claro que el actual Gobierno tiene "a diferencia de la derecha, una vocación política de transformar las condiciones de vida" de los ciudadanos. "Nuestra vocación no es permanecer en el poder por el poder", ha insistido al tiempo que reiteraba que eso es lo que hace la derecha: "Hemos visto como ha negociado los Presupuestos para seguir en el poder" y luego, después de prometer proyectos, no habilitar partidas presupuestarias.

El dirigente socialista ha insistido en el afán de Gobierno de intentar desarrollar su proyecto, en "poner todo el esfuerzo posible en ello y "no permanecer en el Gobierno a costa de no dar ningún sentido a nuestra presencia".

Por ello, ha recalcado la intención de hacer unos Presupuestos que permitan desarrollar la política que quieren hacer: "No vamos a dar por perdida esa batalla, no vamos a amarrarnos al poder, sino servirnos de él para llevar a cabo nuestro proyecto" basado, ha dicho, en un Gobierno de justicia para el país.

